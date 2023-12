ادام اعزاسىنداعى قىزىقتى وزگەرىستەر

استانا. قازاقپارات - ادام - قىزىق جاراتىلىس. ولاردىڭ اعزاسىنداعى بولىپ جاتقان ءتۇرلى ۇردىستەر ادامنىڭ دەنساۋلىعىنان حابار بەرەدى. ادام دەنەسىنىڭ ءسىز بىلمەيتىن ەرەكشەلىكتەرى دە بار.

1. ادامنىڭ تابان ولشەمى جاس ۇلعايعان سايىن وسە مە؟ جىلدار وتكەن سايىن ءسىڭىر مەن بۋىن السىرەيدى. اسىرەسە، ارتىق سالماقپەن قينالاتىندار مەن ديابەت اۋرۋىنا شالدىققانداردا بۇل بەلگى ءجيى بايقالادى. سونىڭ اسەرىنەن تابان ولشەمى ۇلعايادى. 70-80 جاسقا كەلگەندە ادامداردىڭ اياقتارى 1 ولشەمگە ارتادى.

2. نەگە ايەلدەر توڭعاق كەلەدى؟ ايەل ادامداردا تەرى استىنداعى مايلار كوپ بولعانىمەن، ولار دەنە بولىگىندە ورنالاسقان. ولار ىشكى اعزالاردى جىلىتادى. سوندىقتان، ساۋساقتىڭ باستارى ءجيى مۇزدايدى. ال، قول مەن اياق توڭعان كەزدە بۇكىل اعزا سالقىندىقتى سەزەدى.

3. قارتتاردىڭ وزىنە ءتان ءيىسى بولا ما؟ ءيا. سونىمەن قاتار، جاستار مەن ورتا بۋىننىڭ دا وزىنە ءتان ءيىسى بار. «The Smell of Age: Perception and Discrimination of Body Odors of Different Ages» اتتى زەرتتەۋ جۇمىسىنا سۇيەنسەك، قارت ادامداردان ەكى توپقا قاراعاندا جاعىمدى ءيىس شىعادى.

4. نەگە بولمە تەمپەراتۋراسىنداعى كوفە ءدامسىز؟ ادامنىڭ كەيبىر ءدام سەزۋ رەتسەپتورلارى بولمە تەمپەراتۋراسىنداعى تاماقتاردىڭ مولەكۋلاسىنا سەزىمتال. ىستىق كوفەنىڭ اشىلىعى تومەن ءارى ءدامدى سەكىلدى. سونىمەن قاتار، ءيىس تە ءدام سەزۋگە اسەر ەتەدى. ىستىق كوفە، سالقىنعا قاراعاندا دامدىرەك.

5. نەگە ادامدار قۋىق تولعان كەزدە ويانىپ، ىشەك تولعاندا ۇيقىدان تۇرمايدى؟ ىشەكتەردەگى نەيروندار توق ىشەكتىڭ جۇمىسىن باسقارادى. ال، نەيرونداردىڭ جۇمىسى سيركادتى ىرعاقپەن تىكەلەي بايلانىستى. ولاردىڭ قىزمەتى ادامداردىڭ ىشكى ساعاتى سەكىلدى: ياعني، تاڭەرتەڭ ۇيقىڭىزدان وياتىپ، كەشكە ۇيقىنى شاقىرادى. ءدال وسى سيركادتى ىرعاق ارقاسىندا تۇندە ىشەك تولعاندا ۇيقىدان ويانبايسىز. ال قۋىق كۇندىز- ءتۇنى جۇمىس جاسايدى. بۇيرەك ارتىق زاتتاردى ءبولۋدى توقتاتپايدى. سوندىقتان، تۇندە ويانىڭىز ابدەن مۇمكىن.

6. ساۋساق تاڭبالارى نە ءۇشىن كەرەك؟ بۇرىن عالىمدار زاتتاردى ۇستاۋ ءۇشىن ساۋساق تاڭبالارى ماڭىزدى دەگەن تۇجىرىعا كەلگەن. ءبىراق، مانچەستەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى ساۋساقتاعى تاڭبالار تەگىس زاتتاردى ۇستاۋعا كەدەرگى كەلتىرەدى دەگەن پىكىرگە توقتالىپ وتىر. ولاردىڭ پايىمداۋىنشا، ساۋساق تاڭبالارى ساۋساقتى سىرتقى قاتەردەن ساقتايتىن قورعانىش قاباتى عانا.

7. اۋا- رايىنا بۋىنداردىڭ قانداي قاتىسى بار؟ اۋا- رايىنداعى وزگەرىستەر كەزىندە «بۋىنىم سىرقىرايدى» دەگەندى ءجيى ەستيمىز. بۇل راس پا؟ ءبارى مۇمكىن. ناشار اۋا- رايى كەزىندە اتموسفەرالىق قىسىم كەنەتتەن تومەندەيدى. سونىڭ اسەرىنەن، اعزاداعى ۇلپالار كەڭەيەدى دە، ءتۇرلى اۋرۋلار مەن ىسىكتەردىڭ سەبەپشىسى بولادى

Massaget.kz