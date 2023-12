ەس-ءتۇسسىز جاتقان فۋتبول فاناتى سۇيىكتى كومانداسىنىڭ ءانۇرانىن ەستىگەندە كوزىن اشتى

استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيادا كوماعا تۇسكەن ەر ادامنىڭ ايەلى پلەەردە كۇيەۋىنىڭ سۇيىكتى كومانداسى «پليمۋت ارگايل» فۋتبول كلۋبىنىڭ ءانۇرانىن قوسقاندا كوزىن اشقان.

دارىگەرلەر ميىنا وپەراتسيا جاساپ جاتقان كەزدە ينسۋلت العان 59 جاستاعى پليمۋت تۇرعىنى توني كەمپتى اجالدان الىپ قالۋ ءۇشىن 18 ساعات كۇرەستى. ولار ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالا الدى، ءبىراق ەر ادام كوماعا تۇسكەن، دەپ جازادى Metro باسىلىمى.

«ماعان دارىگەرلەر، ەگەر 48 ساعاتتىڭ ىشىندە كۇيەۋىم ەسىن جيماسا، وندا ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ تۇرعان اپپاراتتى سوندىرۋگە ءماجبۇر بولاتىندىقتارىن ايتتى. ءبىز بالالارمەن بىرگە ونىمەن سويلەستىك، قولىن قىستىق، ءبىراق ومىرگە ورالاتىنداي ەشبىر تىرشىلىك نىشانىن بايقامادىق»، - دەدى زايىبى توني داننا.

ايەلدىڭ سوزىنە قاراعاندا، ەندى كۇيەۋىن قايتا كورمەيتىندىگىن ۇققان سوڭ پلەەردە ونىڭ ەڭ جاقسى كورەتىن كومانداسى «پليمۋت ارگايلدىڭ» ءانۇرانىن قوسقان. مىنە عاجاپ، ءوزىنىڭ ۇناتاتىن مۋزىكاسىن ەستىگەن توني كوزىن اشتى.

Football fan wakes from coma after hearing his team’s chants https://t.co/AVUMfpMZw4