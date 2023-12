الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ءسابىز رەكوردتار كىتابىنا ەندى - فوتو، ۆيدەو

. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ ميننەسوتا تۇرعىنى ءوز باقشاسىندا 10,17 ك گ ءسابىز ءوسىرىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى.

كريستوفەر كۆاللي بۇل قادامعا جوسپارلى تۇردە بارعانىن ايتادى. ول الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ءسابىزدى ءوسىرۋدى ارمانداعان. ول ءوز ارمانىنا جەتۋ ءۇشىن قۇنارلى توپىراقتى، ەرەكشە تۇقىمدى تاڭداپ العان.

ول ءوزىنىڭ باعباندىقپەن اينالىسقانىنا از عانا ۋاقىت وتكەنىنە قاراماستان، بار كۇش-جىگەرىن سالعان. ناتيجەسىندە الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ءسابىزدى ءوسىرىپ، اتاعى جەر-جاھانعا ءمالىم بولدى. ەندى ول ەڭ ۇلكەن قىزاناقتى ءوسىرۋدى قولعا الماق.





بيىل ول مۇنداي ناتيجەگە جەتۋدىڭ از-اق الدىندا قالدى. كريستوفەردىڭ باقشاسىندا ءوسىپ شىققان توماتتىڭ سالماعى 3,49 ك گ تارتادى. بۇل كورسەتكىش الەم رەكوردىنان بار-جوعى 680 گراممعا كەم بولىپ تابىلادى. وسىنداي ناتيجەگە قول جەتكىزگەن ول كەلەسى جىلى ءوزىنىڭ جەتىستىگىن جاقسارتۋعا بار مۇمكىندىكتى پايدالانۋدى جوسپارلاپ وتىر.





ال، سابىزگە كەلەتىن بولساق، باعبان ونى قايتا وتىرعىزۋعا شەشىم قابىلداعان. الايدا، قايىن ەنەسى ءسابىزدىڭ ءبىر بولىگىن كەسىپ الىپ، جەپ قويعان. وسىلايشا، ونىڭ ەنەسى دە ەندى الەمدەگى ەڭ ۇلكەن سابىزدەن العاش ءدام تاتقان تۇلعا رەتىندە رەكورد ورناتتى.

دەرەككوزى: http://120.su

