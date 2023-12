جاس قازاق عالىمىنىڭ جۇمىسى حالىقارالىق عىلىمي جۋرنالدا جاريالاندى

الماتى. قازاقپارات - ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى جاس عالىمىنىڭ شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن بىرىككەن «Crystal Research and Technology» زەرتتەۋ جۇمىسى حالىقارالىق عىلىمي جۋرنالىنا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اتاپ وتەرلىگى، رەداكسيا قازاقستاندىق عالىمنىڭ سواۆتورلىق جۇمىسىن جۋرنال مۇقاباسىنا شىعارعان. وقۋ ورنىنىڭ جالپى جانە بەيورگانيكالىق حيميا كافەدراسى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، جاس عالىم بولات ورالبەكوۆ «Growth of the complex borates YxRySc2+ z (BO3) 4 (R= Nd, Pr، x+ y+ z= 2) with huntite structur» ماقالاسىنىڭ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى. بۇل جۋرنال SCIMago Journal Rank الەمدىك عىلىمي جۋرنالدار رەيتينگىسى بويىنشا ۇزدىك باسىلىمدار قاتارىندا.

رەسەي جانە فرانسۋز عالىمدارىمەن بىرىگىپ جازىلعان ماقالادا كۇردەلى بوراتتاردىڭ بەلگىسىز قۇرىلىمدارمەن سينتەزى تۋرالى جازىلعان. مۇنداي قوسىندىلار لازەرلىك تەحنولوگيادا قاجەتتى وپتيكالىق قۇرىلعىلار ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن. «20 شاقتى جۇمىستىڭ ىشىنەن جۋرنال مۇقاباسىنا (cover picture) ءدال وسى ماقالانىڭ شىعۋى مۇنداي تەحنولوگيانىڭ حيميا سالاسىنا قوسار ۇلەسىنىڭ قوماقتىلىعىن كورسەتەدى. سوڭعى 2 جىلدا حيميا كافەدراسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ماتەريالتانۋ بويىنشا بەيورگانيكالىق كريستالداردىڭ ءوسۋى تۋرالى ءبىرقاتار عىلىمي ماتەريال جاريالاپ ۇلگەردى» ، - دەدى باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

اۆتور: گۇلميرا عوسمانالي