مامين «قازاقستان-قىتاي» ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىستى

ناننيڭ. قازاقپارات - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اسقار مامين قىتايدىڭ ناننيڭ قالاسىندا ەكسپو كورمەسى اياسىندا وتكەن ءبىرىنشى فورۋمعا قاتىسىپ، ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى قىتايداعى «قازاقپارات» ح ا ا مەنشىكتى ءتىلشىسى.

فورۋمدا سونىمەن بىرگە، ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى پرەمەرىنىڭ ورىنباسارى چجان گاولي بولدى. ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋم قازاقستان جانە قىتاي باسشىلارى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ پەن شي جينپيڭنىڭ باستاماسىمەن ۇيىمداستىرىلعان. قازاقستان تاراپىنان جيىنعا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى دانيال احمەتوۆ، قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ، وبلىس اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى، مينيسترلىكتەردىڭ، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ، بيزنەس- بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

ال قىتاي تاراپىنان پروۆينتسيالاردىڭ باسشىلارى، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ءىرى كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرى كەلدى.

«ەكى ەلدىڭ باسشىلارىنىڭ باستاماسىمەن وتكىزىلىپ جاتقان فورۋم دوستىقتى، كورشى مەملەكەتتەر رەتىندە تاتۋ-ءتاتتى قارىم-قاتىناس پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەدى»، - دەدى اسقار مامين شارانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا.

ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اسقار مامين ءوز سوزىندە فورۋمنىڭ ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى ەڭ ماڭىزدى سۇراقتاردى تالقىلاۋدا، ەكى جاقتى ديالوگتى تەرەڭدەتە تۇسۋدە جانە ەڭ باستىسى «نۇرلى جول» باعدارلاماسى مەن «ءبىر بەلدەۋ-ءبىر جول» جوباسىن تۇيىستىرە بىلەتىن بىرەگەي الاڭ بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.

«مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ «جىبەك جولىنىڭ ەكونوميكالىق بەلدەۋىن» «نۇرلى جول» باعدارلاماسىمەن تۇيىستىرۋگە باعىتتالعان باستاماسى ينۆەستيتسيا تارتىپ، ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار بويىنشا ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناستارىن ۇيلەستىرۋگە مۇمكىندىك بەردى»، - دەدى اسقار مامين.

ق ر ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەڭ ماڭىزدى قۇجاتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە 2015-2020-جىلدارعا ارنالعان ق ر مەن ق ح ر- نىڭ شەكارا ىنتىماقتاستىعى باعدارلاماسىن اتاپ ءوتتى.

«قازاقستاننىڭ بارلىق 16 ءوڭىرىنىڭ قىتايداعى ءار ءتۇرلى پروۆينتسيالاردىڭ كومپانيالارىمەن ىسكەرلىك قارىم- قاتىناستار مەن بىرلەسە جۇزەگە اسىراتىن جوبالارى بار»، - دەدى مامين. اسقار مامين سونىمەن بىرگە سانى بويىنشا ەكسپو «قىتاي- اسەان» 14-جۇمىسىنا قاتىسىپ، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق پاۆيلونىن اشتى. قازاقستاندىق پاۆيلوندا وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ءار ءتۇرلى وتاندىق ونىمدەرى كورسەتىلگەن 20 ستەندتەن تۇرادى. «ەكسپو «قىتاي- اسەان» 14-جۇمىسىنا قاتىسۋ قازاقستان ءۇشىن «جىبەك جولىنىڭ ەكونوميكالىق بەلدەۋى» مەن «نۇرلى جول» باعدارلاماسىن، قازاقستاننىڭ دامۋ باعدارلاماسى مەن قىتايدىڭ جانە وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرى قاۋىمداستىعى مۇشەلەرىنىڭ باعدارلامالارىن تۇيىستىرۋگە قوسىمشا سەرپىنىن بەرەدى»، - دەدى ول.

ءىس ساپار اياسىندا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ءبىرىنشى ورىنباسارى China National Chemical Engineering Co.Ltd, China General Technology Holding Ltd, CITIC Group, Xin Xin Corporation, China Railways Engineering Group Co, TBEA Heng Yang Transformer Co جانە تاعى سول سەكىلدى قىتايلىق ءىرى كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.

فورۋم اياسىندا «Kazakh Invest» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ماقسات قاباشيەۆ پەن «Silver Tiger Capital» كومپانياسىنىڭ باسشىسى تسۋي لۋنفەي جالپى كاپيتالى 250 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن ينۆەستيتسيالىق قور قۇرۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. «Aitey Group» باسقارما حولدينگىنىڭ ءتوراعاسى سەيىتجان ەسىموۆ پەن «Stone Stock» كومپانيا باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى حۋ تسزينپەي ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق ورناتۋ جونىندە كەلىسىمگە قول قويدى.