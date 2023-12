مايكل دجەكسوننىڭ ەڭ ۇزدىك حيت اندەرى - كەسكىن

استانا. قازاقپارات - پوپ- مۋزىكا تاريحىنداعى ەڭ تانىمال ورىنداۋشى 2009 -جىلى كوز جۇمدى، الايدا ونىڭ اتاق- داڭقى بۇگىنگى كۇنگە دەيىن دۇركىرەپ تۇر.

ونى ەسكە الۋ قۇرمەتىنە ءبىز ونىڭ ورىنداۋىنداعى ەڭ ۇزدىك اندەردى ەسكە تۇسىرەتىن بولامىز.

29 -تامىز، الەم پوپ-مۋزىكا كورلى مايكل دجەكسوندى ەسكە الاتىن كۇن. اتى اڭىزعا اينالعان تۇلعا كوزى ءتىرى بولعاندا 59 عا تولار ەدى. دجەكسون ەڭ العاش ساحناعا 1963 -جىلى شىققان، ول كەزدە بولاشاق جۇلدىز نەبارى 5 جاستا بولاتىن. 11 جاسقا تولعاندا ول ا ق ش- تىڭ حيت- پارادتارىنىڭ كوش باسىندا تۇردى.

ونىڭ ەڭ تانىمال «Thriller» البومى 1982 -جىلى جارىققا شىعىپ، 40 ميلليون دانامەن ساتىلعان.

مايكل دجەكسون ءوزىنىڭ ونەر جولىنداعى مانسابىندا 15 جوعارى مۋزىكالىق ماراپاتتارعا يە بولىپ، قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرىنىڭ ارقاسىندا 13 رەت گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن.

مايكل دجەكسوننىڭ اندەرى بىرنەشە بۋىن وكىلدەرىنە جاقسى تانىس. ول ءبي تاريحىنا «ايداعى ءجۇرىس» («لۋننايا پوحودكا» ) قيمىلىن ەنگىزگەن جانە الەگە تەك اندەرىمەن عانا ەمەس، قايتالانباس ستيلىمەن دە تانىمال بولعان.

ءانشى ءوز ونەر جولىندا 80 بەينەبايان ءتۇسىرىپ، جاريالاعان. تومەندە ونىڭ ەڭ ۇزدىك دەپ تانىلاتىن حيت اندەرىنە تۇسىرىلگەن بەينەباياندار توپتاماسىن ۇسىنىپ وتىرمىز.

Michael Jackson - "Thriller"

Michael Jackson - "Billie Jean"



Michael Jackson - Bad

Michael Jackson - Black Or White

Michael Jackson - Earth Song

Michael Jackson - They Don't Care About Us

Michael Jackson - In the Closet