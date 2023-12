فرانسيادا ساندىق تەحنولوگيا قاي دەڭگەيدە دامىعان؟

استانا. قازاقپارات - ەۋروپالىق وداق پەن ونىڭ نەگىزگى ۆاليۋتاسى ەۋرونىڭ نەگىزىن سالۋشىلاردىڭ ءبىرى فرانسۋزدار ەلى ەكەنى بەلگىلى.

الەمدەگى ۇشاق قۇراستىراتىن ەڭ ۇلكەن ەكى كومپانيانىڭ ءبىرى (Airbus) وسى ەلدە ورنالاسقان. ال سۋتەكتى گەلييگە اينالدىرىپ، كۇننىڭ ەنەرگياسىن الۋ ءپريتسيپىن (ITER) جەردە جۇزەگە اسىرىپ جاتقاندار دا وسى فرانسۋزدار ولكەسى. ايتا بەرسەك، فرانسيانىڭ جەتىستىكتەرى جەتىپ ارتىلادى. دەگەنمەن ءبىز بۇگىن تەك ساندىق تەحنولوگيانىڭ دامۋ دەڭگەيىنە توقتالىپ وتپەكپىز.

E- Government ب ۇ ۇ ماماندارى جاساعان زەرتتەۋگە وراي، فرانسيا حالىققا "ەلەكتروندى ۇكىمەت" جۇيەسى ارقىلى قىزمەت كورسەتۋ تيىمدىلىگى بويىنشا ەۋروپادا 1-ورىندى الىپ وتىر. ال دۇنيە جۇزىندەگى ەلدەر رەيتينگىندە 4-ورىندا تۇر. فرانسيادا ونلاين قىزمەت كورسەتۋدەن بولەك، تەلەكوممۋنيكاتسيا ينفراقۇرىلىمى مەن ونلاين ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جاقسى دامىعان.

WI- FI فرانسيا - WI- FI ەلى. Maravedis Rethink ساراپتامالىق اگەنتتىگىنىڭ زەرتتەۋىنە سۇيەنسەك، فرانسيادا ونلاين قىزمەتتەردى ۇسىناتىن قوعامدىق تەرمينالدار سانى 13 ميلليوننان اسادى. ال ا ق ش- تىڭ جەرى ۇلكەن جانە حالقى الدەقايدا كوپ بولسا دا، نەبارى 9,58 ميلليون تەرمينال پايدالانۋعا بەرىلگەن. ودان بولەك، فرانسۋز ۇكىمەتى تەرمينالدار سانىن 2018 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى 80 پايىزعا كوبەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.

Big Data فرانسۋزدار مالىمەتتەر قورىنىڭ اۋقىمىنا قاراي دا جەتەكشى ورىندا تۇر. بۇعان Teradata زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ فرانتسۋز، نەمىس جانە اعىلشىنداردىڭ 300 كومپانياسىنىڭ جاساعان ساراپتاماسى ارقىلى سەنىم ارتۋعا بولادى. فرانسۋزدار مەن نەمىستەر مالىمەتتەر قورىن ءتيىمدى پايدالانادى. مىسالى، فرانسياداعى ءاربىر ءۇشىنشى كومپانيا كولەمدى اقپاراتتى جىلدام يگەرىپ، ۋاقىتتى ۇنەمدەۋ ءۇشىن قولدانبالى ساراپتامالىق باعدارلامالاردى پايدالانادى.

ونلاين كۋرس جىل سايىن 400 مىڭنان استام فرانسۋز ءوز بىلىكتىلىگىن دامىتۋ ماقساتىندا فرانسۋز ساندىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (FUN - France Université Numérique) MOOCs (Massive Open Online Courses) ونلاين تەگىن كۋرستارىندا ءبىلىم الادى. ونلاين ۋنيۆەرسيتەتتەگى ماماندىقتار سانى ۋاقىت وتكەن سايىن ارتىپ كەلەدى.

ينتەرنەت فرانسۋز ۇلتتىق ەكونوميكالىق زەرتەۋلەر مەن ستاتيستيكا ينستيتۋتى دەرەگىنە سۇيەنسەك، ەۋروپالىقتاردىڭ 75 پايىزى ينتەرنەتتى كۇندەلىكتى پايدالانادى. ال فرانسۋز حالقىن بولەك قاراستىرساق، بۇل كورسەتكىش 83 پايىزعا دەيىن كوتەرىلەدى. ال ءموبيلدى ينتەرنەت پايدالانۋ كورسەتكىشى 55 پايىزدى قۇراپ وتىر.

Facebook فرانسۋزدار الەۋمەتتىك جەلىلەردى وتە بەلسەندى قولدانادى. The We Are Social اگەنتتىگىنىڭ زەرتتەۋىنە وراي، Facebook الەۋمەتتىك جەلىسىن 28 ميلليون فرانسۋز كۇندەلىكتى قولدانادى. بۇل فرانسيا حالقىنىڭ 42 پايىزىن قۇرايدى. ولار وزدەرىن "Like-قا" لايىق ازاماتتار دەپ بىلەدى.

ۇلتتىق ەكونوميكا ساندىق تەحنولوگيالار ارقىلى تۇسەتىن تابىس فرانسيا ج ءى و- ءنىڭ 5,5 پايىزىن قامتيدى. McKinsey حالىقارالىق كونسالتينگتىك كومپانياسىنىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋىنە سەنسەك، فرانسيانىڭ ساندىق تەحنولوگيا بويىنشا تابىسى 2020 -جىلعا دەيىن 100 ميلليارد ەۋروعا دەيىن كوتەرىلۋى كەرەك. بۇل ساندىق تەحنولوگيا سالاسىنداعى كومپانيالاردىڭ جىلدىق تابىسىنىڭ جىل سايىنعا ءوسۋ ۇدەرىسىنە بايلانىستى ساراپتالعان.

