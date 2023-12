پويىز وتكەلدە تۇرىپ قالعان تىركەمەلى جۇك ماشيناسىن قاق ءبولدى - ۆيدەو

استانا. قازاقپارات - امەريكانىڭ دجوردجيا شتاتىندا پويىز تەمىرجول وتكەلىندە توقتاپ قالعان تىركەمەلى جۇك ماشيناسىنا سوعىلدى، دەپ حابارلايدى Fox News.



ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، زارداپ شەككەندەر جوق.

HORRIFYING: Watch the moment a train collided into a semi-trailer truck in Henry County, GA. The fire dept says no injuries were reported. pic.twitter.com/b9YSYhRdrr