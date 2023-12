قازاقستاندىق جاس ورەن دۇنيەجۇزىلىك بايقاۋدا توپ جاردى - فوتو

استانا. قازاقپارات - جاس قازاقستاندىق سكەا داۆينا Prince and Princess International 2017 سۇلۋلار مەن دارىندىلار دۇنيەجۇزىلىك فەستيۆالىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇيىمداستىرۋشىلارعا سىلتەمە جاساپ.

تايلاندتا وتكەن حالىقارالىق بايقاۋدىڭ ناتيجەلەرى Prince and Princess International 2017-نىڭ فەيسبۋكتەگى رەسمي پاراقشاسىندا جاريالاندى.

سكەا داۆينا - «ورالدىڭ ءبىرىنشى حانشايىمى-2016» تيتۋلىنىڭ يەگەرى. سونداي-اق ول گرۋزيادا وتكەن Prince جانە Princess حالىقارلىق بايقاۋىندا Best princess of the World Best Sharm 2017, Best princess of the Asia Winner، Best Charity of the World 2017, «ۇزدىك قايىرىمدىلىق روليك» سياقتى بىرنەشە اتالىمدار بويىنشا جەڭىمپاز بولدى.

ۆيدەو YouTube-كە ورنالاستىرىلعان.

بەينە جازبادا كىشكەنتاي قازاقستاندىق ءوزىنىڭ وتانى، تۋعان قالاسى ورال تۋرالى ماقتانىشپەن ايتادى. «ءبىز قازاقستاندىقتار، تاتۋ ءبىرتۇتاس حالىقپىز. ءبىزدىڭ تاعدىرىمىز ماڭگىلىك ەل ۇعىمىمەن ۇشتاسادى. قازاقستاندا ادامدار ەركىن، ءبىر-بىرىمەن تاتۋ ءومىر سۇرەدى. مەن وتانىمدى سۇيەمىن. وتاندى ءسۇيۋ دەگەنىمىز ءوز ەلىڭە قامقور بولۋ، وتكەنى مەن بۇگىنىن قۇرمەتتەۋ دەگەن ءسوز»، - دەيدى سكەا.