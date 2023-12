24 -ءساۋىر. قازاقپارات كۇنتىزبەسى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقپارات وقىرماندار نازارىنا 2021 -جىلعى 24-ساۋىرگە ارنالعان كۇنتىزبەنى ۇسىنادى.

اتاۋلى كۇندەر

الەم يگىلىگى ءۇشىن كوپجاقتىلىق پەن ديپلوماتيا كۇنى

2018 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ A/RES/73/127 بەكىتىلىپ، العاش رەت 2019 -جىلدىڭ 24 -ساۋىرىندە اتاپ ءوتىلدى. ب ۇ ۇ جاڭا مەرەكەنى ورناتۋ كەزىندە كوزدەگەن نەگىزگى ماقساتتارى ساياسي، يدەولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق، سونىمەن قاتار ءدىني جانە ەتنيكالىق سيپاتتاعى قارسىلىقتاردى الەم يگىلىگى ءۇشىن رەتتەۋ.

حالىقارالىق جاستار ىنتىماقتاستىعى كۇنى

دەموكراتيالىق جاستار دۇنيەجۇزىلىك فەدەراتسياسىنىڭ شەشىمىمەن 1957 -جىلدان بەرى 24 -ءساۋىر كۇنى اتاپ وتىلەدى. بۇل داتا 1955 -جىلى وتكەن ازيا مەن افريكا ەلدەرىنىڭ باندۋنگ كونفەرەنتسياسىنىڭ قورىتىندى وتىرىسىنا وراي بەلگىلەندى. ماقساتى - مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، قوعام مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ نازارىن جاستار پروبلەماسىنا اۋدارتۋ.

حالىقارالىق ءمۇسىن ونەرى كۇنى

حالىقارالىق ءمۇسىن ونەرى ورتالىعىنىڭ باستاماسىمەن 2015 -جىلى بەكىتىلگەن. ونىڭ مىندەتى - ونەردىڭ وسى ءتۇرىن ناسيحاتتاپ، ادامداردى ءمۇسىن ونەرى تۋىندىلارى تۋرالى كەڭىرەك حاباردار ەتۋ.

حالىقارالىق ۆەتەرينار دارىگەرى كۇنى

جىل سايىن ءساۋىردىڭ سوڭعى سەنبىسىندە اتاپ وتىلەدى. بۇل كۇندى 2000 -جىلى بۇكىلالەمدىك ۆەتەناريا قاۋىمداستىعى (WVA) بەكىتكەن، ونداعى ماقسات - بۇكىل الەمدەگى ۆەتەرينار دارىگەرلەرى جۇمىسىنىڭ ءتۇرلى اسپەكتىلەرىن بايانداۋ جانە ولاردىڭ جانۋارلار دەنساۋلىعى مەن جاعدايىن جاقسارتۋعا قوساتىن ۇلەسى تۋرالى حاباردارلىقتى ارتتىرۋ.

بۇكىل الەمدىك يممۋنداۋاپتالىعى (World Immunization Week) دۇنيەجۇزلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ بستاماسىمەن جىل سايىن ءساۋىردىڭ ەكىنشى جارتىسىندا اتاپ وتىلەدى. باستاپقىدا ول ەۋروپالىق يممۋنداۋ اپتالىعى دەپ اتالعان، الايدا كەيىننەن وعان باسقا قۇرلىقتار دا قوسىلدى. اپتالىقتى وتكىزۋ قوعامنىڭ يممۋنداۋدىڭ ادامزاتتى ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردان قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن باستى الدىن الۋ شارالارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلاتىنى تۋرالى تۇسىنىگىن قالىپتاستىرۋ.

ەستە قالار وقيعالار

1990 -جىلى قازاق ك س ر- ءىنىڭ «قازاق ك س ر پرەزيدەنتى قىزمەتىن بەكىتۋ جانە كونستيتۋتسياعا (نەگىزگى زاڭ) وزگەرتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى، قازاق كسر جوعارعى كەڭەسىنىڭ «قازاق كەڭەس سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى» جارلىعى قابىلداندى. وسىلايشا رەسپۋبليكادا پرەزيدەنت لاۋازىمى ەنگىزىلدى. قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى بولىپ نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆ سايلاندى.

1995 -جىلى جازۋشى قاسىم قايسەنوۆكە، ارداگەرلەر الەكسەي كۋلاكوۆ پەن مۋردين تايپوۆقا «حالىق قاھارمانى» اتاعى بەرىلدى.

1996 -جىلى تۇركيادا اباي كۇندەرىنىڭ اياسىندا ابايدىڭ (1845-1904) شىعارماشىلىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك شارالار ءوتتى. انكارادا سالتاناتتى تۇردە جاڭا مەكتەپ اشىلدى، اتالعان مەكتەپكە قازاقتىڭ ۇلى اقىنى ابايدىڭ ەسىمى بەرىلدى. تۇركياداعى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن، وندا ابايدىڭ مۇراجايى اشىلدى.

1996 -جىلى ەلباسى ن. نازاربايەۆقا ەلدەگى ەڭ جوعارعى لاۋازىم بەلگىلەرى - «التىن قىران» وردەنى، توسبەلگىسى جانە پرەزيدەنت بايراعى تاپسىرىلدى.

1996 -جىلى الماتىداعى 28 پانفيلوۆشى ساياباعىندا مەملەكەت باسشىلارى اللەياسى اشىلدى. وندا قازاقستان پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ پەن ونىڭ زايىبى جاس كوشەتتەر وتىرعىزدى.

2005 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى كاسىپكەرلەر كەڭەسى قۇرىلدى. ونىڭ مىندەتتەرى: قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كاسىپكەرلىك ماسەلەلەرى جونىندەگى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق بازاسىن جەتىلدىرۋ؛ ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ، ونەركاسىپ سەكتورىن يندۋستريالاندىرۋ، كاسىپكەرلىكتى قولداۋ جانە دامىتۋ ءۇشىن قولايلى قۇقىقتىق جاعدايلار جاساۋ؛ نارىقتىق ەكونوميكانىڭ دامۋىن ىنتالاندىراتىن جاعدايلار جاساۋ؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ۇسىنىمدار مەن ۇسىنىستار ازىرلەۋ؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا جۇمىس ىستەيتىن جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ جانە ولاردىڭ بىرلەستىكتەرىنىڭ قىزمەتىن شوعىرلاندىرۋ؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا كاسىپكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالىق ساياسات سالاسىنداعى وزگە دە ماڭىزدى ماسەلەلەردى قاراۋ جانە تالقىلاۋ.

2010 -جىلى تارازداعى جەڭىس ساياباعىنا باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلدى. بۇل ۇسىنىستى باتىردىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي قالالىق سوعىس جانە ەڭبەك ارداگەرلەرى جاسادى. بۇل ساياباق 1985 -جىلى قالالىق سوعىس جانە ەڭبەك ارداگەرلەرى كەڭەسىنىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان بولاتىن. ساياباقتىڭ جاڭا اتاۋى قالالىق ءماسليحاتتىڭ سەسسياسىندا ءبىراۋىزدان بەكىتىلدى.

2012 -جىلى مۇحتار اۋەزوۆ قورىنىڭ العاشقى «كەمەڭگەر» قۇرمەت بەلگىسىنە بەلگىلى قازاقستاندىق عالىم، اكادەميك مۇرات گيلمانوۆ يە بولدى.

2015 -جىلى قازاقستاندىق ارنايى جاساق يوردانيادا وتكەن «Warrior-2015» سايىسىندا العاشقى كۋبوكقا يە بولدى. قر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ارنايى بولىمشە كومانداسى «كورولدىك سىناقتىڭ» ەڭ كۇردەلى ءارى باستى كەزەڭىندە ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى.

2019 -جىلى شىمكەنت قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ فيزيكا- ماتەماتيكا باعىتىنداعى 12 كلاسس وقۋشىسى ارايلىم ءازىمحان الەمنىڭ سەگىز جوعارى وقۋ ورنىنا تۇسۋگە شاقىرۋ الدى. بۇلار - انگلياداعى Queen Mary, Brsitol, Kingston, ا ق ش- تاعى New York Institute of Technology جانە The New School, يتالياداعى John Cabو، اۆسترالياداعى Monash جانە فرانسياداعى American University of Paris. الەمنىڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنا شاقىرۋ الۋ ءۇشىن ارايلىم ارنايى تەست تاپسىرمالارىن ورىندادى. SAT Reasoning ەمتيحان قورىتىندىسى بويىنشا ول 1280 ۇپاي جيناعان، ال IELTS ورتاشا ۇپايى 9-دان 7.

2020 -جىلى تۇركى الەمى تاريحىنداعى داڭقتى، دارىندى مەملەكەت قايراتكەرى بىلگە، تونىكوك ەسكەرتكىشىنىڭ 1300 جىلدىعى اتاپ ءوتىلدى. وسىعان بايلانىستى حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسى تونىكوك جىلىنىڭ رەسمي اشىلۋىن جاريالاپ، «ۇلى دالا وركەنيەتى: تونىكوك ميراسى جانە قازىرگى تۇركى الەمى» اتتى حالىقارالىق ونلاين- ۆيدەوكونفەرەنتسياسى وتكىزدى. بىلگە، تونىكوك ەسكەرتكىشىنىڭ 1300 جىلدىعىن يۋنەسكو باستاماسىمەن تۇركيا، ازەربايجان، قازاقستان، قىرعىزستان، وزبەكستان جانە موڭعوليا اتاپ ءوتتى