بيىك عيماراتتىڭ 23-قاباتىنا شىعىپ العان جاناتتى ەشكىم قۇتقارا الماي وتىر

استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ ميننەسوت قالاسىندا بيىك عيماراتتىڭ 23- قاباتىنا وزدىگىنەن شىعىپ العان جانات ءبىر كۇندە تانىمال بولدى.

ەلدىڭ بارلىق تۇرعىندارى ءبىر تاۋلىك بويى بيىك عيماراتتىڭ توبەسىنەن تۇسە الماي تۇرعان جانۋاردىڭ تاعدىرىن باقىلاپ، الاڭداپ وتىر.

بۇل تۋرالى Sputnik قازاقستان حابارلايدى.

سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ جەرگىلىكتى راديوستانسيانىڭ جۋرناليستى بيىك عيماراتتىڭ ۇستىنە شىعىپ العان جانۋاردى تەرەزەدەن كورىپ قالعان ەكەن.

«بۇل بايقۇس جانۋار Town Square عيماراتىنا شىعىپ الىپ، تۇسە الماي وتىرعان سەكىلدى. جانات كوگەرشىندەردى ۇستايمىن دەپ، وسىنداي بيىكتىككە شىعىپ العان كورىنەدى. ونىڭ بۇل جەردەن تۇسە الماي جۇرگەنىنە ەكى كۇن بولدى جانە ول وسى ۋاقىتقا دەيىن سۋ دا ىشپەي، اش وتىر»، - دەپ جازدى تيم نەلسون

جانۋار تۇستەن كەيىن تىنىعۋدى شەشىپ، عيماراتتىڭ 22 -قاباتىندا توقتاعان ەكەن. وسى ۋاقىتقا دەيىن حالىق جانات ءۇشىن قاتتى الاڭداپ، دۇعا ەتۋمەن بولدى. ءبىراق، كوپ ۇزاماي عالامتور جۇلدىزىنا اينالعان جانات قايتادان 23- قاباتقا كوتەرىلدى.

جەلى قولدانۋشىلار تەرەزەلەرى اشىلمايتىن عيماراتتان جانۋارلاردى قالاي قۇتقارامىز، دەپ ءوز پىكىرلەرىمەن بولىسۋدە. كوپشىلىگى جانات عيماراتتىڭ توبەسىنە شىعۋ كەرەك دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.

ەكى كۇن بويى عيماراتتان تۇسە الماي جۇرگەن جانات بۇگىن تاڭعا جۋىق قابىرعامەن اقىرىنداپ تومەن تۇسە باستاعان. قازىر ول 23-تەن 17- قاباتقا دەيىن تومەندەدى.

امەريكالىقتار وقيعانىڭ قالاي وربيتىنىنە الاڭداپ، جانۋاردى باقىلاۋدى جالعاستىرۋدا.

What you've all been waiting for... #MissionImpossible #MPRraccoon 🤣 @kare11 @ElleryTV @DPet_KARE11News @timnelson_mpr pic.twitter.com/SZKNem45yf