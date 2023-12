قازاقپارات كۇنتىزبەسى: 17- قاراشا

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقپارات وقىرماندارىنا 2020-جىلعى 17- قاراشاعا ارنالعان كۇنتىزبەسىن ۇسىنادى.

اتاۋلى كۇندەر

حالىقارالىق ستۋدەنتتەر كۇنى

پراگادا 1939-جىلعى 17- قاراشادا نەمىس-فاشيست باسقىنشىلارى اتىپ ولتىرگەن چەح پاتريوت- ستۋدەنتتەرىن ماڭگى ەستە قالدىرۋ ءۇشىن پراگادا 1946-جىلى وتكەن دۇنيەجۇزىلىك ستۋدەنتتەر كونگرەسىندە بەكىتىلدى.

ازەربايجاننىڭ ۇلتتىق قايتا جاڭارۋ كۇنى

1988-جىلى بۇل كۇنى باكۋدەگى لەنين الاڭىندا (قازىر ازاتتىق الاڭى) بۇرىنعى كەڭەس وداعى ورتالىق بيلىگىنىڭ تاۋلى قاراباقتاعى شيەلەنىسكە قاتىستى ساياساتىنا قارسى نارازىلىق ءبىلدىرىپ، ازەربايجاننىڭ ك س ر و قۇرامىنان شىعارىلۋىن تالاپ ەتكەن ۇراندار ايتىلدى.

1992 -جىلى ازەربايجاننىڭ ۇلتتىق قايتا جاڭارۋ كۇنى مەملەكەتتىك مەرەكە بولىپ بەكىتىلدى.

ەستە قالار وقيعالار

1837-جىلى 17-24- قاراشا كۇندەرى يساتاي مەن ماحامبەت باستاعان كوتەرىلىسشىلەر جاسقۇستا حان جاساعىمەن شايقاستى.

1993 -جىلى گەيدار اليەۆ اتىنداعى «ازەربايجان-قازاقستان» دوستىق قوعامى قۇرىلدى. قوعام قازاقستان مەن ازەربايجاننىڭ ەكىجاقتى ءوزارا قاتىناستارىنىڭ دامۋىندا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ، نۇر- سۇلتان مەن باكۋ قالالارى اراسىندا دوستىق بايلانىستى نىعايتۋ ىسىنە ۇلەسىن قوسىپ وتىر.

2005 -جىلى قازاقستاننىڭ ورتالىق سپورت كلۋبىنىڭ الپينيزم جانە شىڭعا ورمەلەۋشىلەر كومانداسى انتاركتيدادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىن كوتەرىپ، سالتاناتتى تۇردە لاگەر اشتى.

«قازاقستان - انتاركتيدا-2005» سپورتتىق- الپينيزم جانە شىڭعا ورمەلەۋشىلەر كومانداسى وڭتۇستىك پوليۋستەگى وسى ۋاقىتقا دەيىن ەشكىم باعىندىرماعان بەس قۇزار بيىكتىكتىڭ توبەسىنە تابان تىرەدى. ءسويتىپ، بۇل بيىكتىكتەرگە «قازاقستان شىڭى»، «استانا شىڭى»، «قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى شىڭى»، «ءال-فارابي شىڭى»، «وڭتۇستىك وليمپ بيىكتىگى» دەگەن ات بەردى.

وسىلايشا، انتراكتيدا كارتاسىندا جاڭادان شىڭدار پايدا بولدى.

2010 -جىلى الماتى قالاسىنداعى ك. كوجامجاروۆ اتىنداعى ۇيعىر مۋزىكالىق كومەديا تەاترىندا تانىمال قازاقستاندىق حورەوگراف، بالەت شەبەرى، ق ر حالىق ءارتىسى بولات ايۋحانوۆقا الەمدىك مادەنيەتتى دامىتۋعا قوسقان جەكە ۇلەسى ءۇشىن حالىقارالىق سوكرات سىيلىعىن سالتاناتتى تۇردە تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى.

«Socrates Award Ceremony» اتتى حالىقارالىق سوكرات سىيلىعى - بۇل كاسىبي سالاداعى جەتىستىكتەردىڭ باعاسى، ەڭ جوعارى، حالىقارالىق دارەجەدە مويىنداۋ بەلگىسى. بولات ايۋحانوۆ - قازاقستانداعى بۇل سىيلىقتىڭ العاشقى لاۋرەاتى.

2014 -جىلى الماتىدا ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىندە ق ر پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ باستاماسىمەن «مادەني مۇرا» باعدارلاماسى اياسىندا قازاق فولكلورىنىڭ 100 تومدىق «بالابار ءسوزى» جيناعىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى.

2014 -جىلى قوستانايدا زاعيپ اقىندار شىعارعان ولەڭدەردىڭ العاشقى جيناعى جارىققا شىقتى. «سەزىمدەر كەمپىرقوساعى» («رادۋگا چۋۆستۆ») دەپ اتالاتىن جاڭا كىتاپقا بۇكىل وبلىستاعى «ەرەكشە» توعىز اقىننىڭ شىعارمالارى كىردى.

2016 -جىلى ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ مادەنيەت سالاسىنداعى جىل سايىنعى 75 مەملەكەتتىك ستيپەندياسى بەكىتىلدى. ستيپەنديانىڭ اي سايىنعى كولەمى - 20 ا ە ك.

2016 -جىلى قوستاناي وبلىسىنىڭ قوستاناي مەن تاران اۋداندارى مەن رۋدنىي قالاسىنىڭ شەكاراسىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى. جالپى اۋدانى 5288 گ ا بولاتىن قوستاناي جانە تارانوۆ اۋداندارىنىڭ جەر بولىگى وبلىستىق ماڭىزى بار قالا رۋدنىي شەكاراسىنا قوسىلدى.

2017 -جىلى قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن ورىنداعان «Moonlight over the Sea» ءانى ا ق ش- تا وتكەن HOLLYWOOD MUSIC IN MEDIA AWARDS ماراپاتى كەشىندە «ۆيدەو ويىنداعى ۇزدىك ساۋندترەك» اتالىمى بويىنشا جەڭىسكە جەتتى.

ۇزدىك سانۋدترەك اتانعان «Moonlight over the Sea» ءانى قىتايدىڭ «Moonlight Blade « اتتى 3D فورماتتاعى ونلاين ينتەرنەتتىك ويىنىنا ارناپ جازىلعان.

2017 -جىلى قازاقستاندىق شاحماتشى، ءتورت دۇركىن الەم چەمپيونى، حالىقارالىق گروسسمەيستەر دينارا ءسادۋاقاسوۆا يۋنيسەفتىڭ قازاقستانداعى ۇلتتىق ىزگى نيەت ەلشىسى اتاندى.