الماتى. قازاقپارات - الماتىعا بيىلعى جىلى 130 مىڭنان استام شەتەلدىك تۋريست كەلگەن.

بۇل تۋرالى قالا اكىمى باۋىرجان بايبەكتىڭ «تۋريزمدى دامىتۋدىڭ 100 قادامى» باعدارلاماسى بويىنشا وتكەن وتىرىسىندا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

جيىندا سوڭعى ءۇش جىلدا شەتەلدىك تۋريستەر سانى عا وسكەندىگى، ونىڭ ىشىندە وڭتۇستىك كورەيادان، ءۇندىستان مەن رەسەيدەن، قىتايدان، تۇركيادان، ا ق ش پەن گەرمانيادان 130 مىڭنان استام ادام بولعانى ايتىلدى.

قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى اسەل ءجۇنىسوۆا ەلىمىزدە وتكەن حالىقارالىق جوبالار تۋريستەر لەگىنە وڭ ىقپال ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.

«ەكسپو-2017» كورمەسىنىڭ، بۇكىل الەمدىك ۋنيۆەرسيادانىڭ، وەسر ەۋرازيالىق اپتالىعىنىڭ، سونىمەن قاتار «Star of Asia»، «Spirit of Tengrى»، «ۇلى دالا ويىندارى»، «الماتى مارافون» جانە «Tour of Almaty» سىندى مۋزىكالىق ، سپورتتىق شارالاردىڭ ءوتۋى تۋريستەردىڭ كوپتەپ كەلۋىنە سەبەپ بولۋدا»، - دەدى اسەل ءجۇنىسوۆا.

بۇگىندە كۇنى قالا ەكونوميكاسىنىڭ � ىن قىزمەت كورسەتۋ سالاسى قۇرايدى، الايدا الماتىنىڭ جالپى وڭىرلىك تابىسىندا ءتۋريزمنىڭ ۇلەسى نەبارى %1,5. مەگاپوليستىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا الماتى اگلومەراتسياسىنىڭ تاۋ ءتۋريزمى بويىنشا جوسپارى جاسالىپ، ونىڭ قۇرامىنا مەدەۋ، شىمبۇلاك، الماتاۋ جانە بۋتاكوۆكا ەندى.

«بيىلعى جىلى الەمدىك دەڭگەيدەگى Kempinski جانە Novotel وتەلدەرىنىڭ، حوستەلدەردىڭ قۇرىلىستارىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. جىل اياعىنا دەيىن 14 حالىقارالىق اگەنتتىك ءۇشىن بۇۇ- نىڭ وڭىرلىك حاب- ى اشىلادى. پاريجدىڭ، ىستانبۇلدىڭ، بانگكوكتىڭ تاجىريبەسى مۇنداي شارانىڭ شەتەلدىك تۋريستەر لەگىن ۇلعايتاتىنىن، حالىقارالىق دەڭگەيدە قالانىڭ تانىمدىلىعىن ارتتىراتىنىن كورسەتتى»، - دەدى اسەل ءجۇنىسوۆا.

ول سونىمەن قاتار قازىرگى كەزدە تۋريستەردىڭ كوپشىلىگى ءوز بەتتەرىنشە ساپارعا شىعاتىنىن، ارنايى ۆەب- تۇعىرلار ارقىلى دەمالىستارىن جوسپارلايتىنىن ايتتى.

«جىل سايىن الماتىعا دەگەن قىزىعۋشىلىق ارتۋدا، ونى دەستيناتسيا ارقىلى الەمدىك TripAdvisor تۇعىرناماسىنان كورۋگە بولادى، وندا قالاعا قاتىستى سۇرانىس 465-تەن 66824 وتىنىمگە وسكەن. بۇل تۇعىرنامانى كوبىنەسە ا ق ش-تىڭ، رەسەيدىڭ، ۇلى بريتانيا مەن ءۇندىستاننىڭ، گەرمانيانىڭ ازاماتتارى پايدالانادى»، - دەدى اسەل ءجۇنىسوۆا.

ارايلىم جولداسباي