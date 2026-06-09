زايساننان ءۇرىمجى مەن قاناسقا اۋە جولىن اشۋ جوسپارلانۋدا
استانا. قازاقپارات - تۋريستەر ءۇشىن تارتىمدى جەرلەر ءوز ەلىمىزدە دە بار. بۇگىندە زايسانداعى اۋەجاي قۇرىلىسىنىڭ نەگىزگى بولىگى اياقتالۋعا جاقىن. نىسان قولدانىسقا بەرىلگەن سوڭ كورىكتى مەكەنگە ساپارلاپ بارۋشىلار سانى ارتا تۇسەتىنى انىق. الايدا جوبا جەتەكشىلەرى سوڭعى، ءتورتىنشى كەزەڭ جۇمىستارىنىڭ باستالۋىنا مەملەكەتتىك ساراپتامالاردىڭ ۋاقىتىلى اياقتالماۋى كەدەرگى بولىپ وتىرعانىن ايتادى.
ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاعداي جالپى قۇرىلىس قارقىنىن باياۋلاتىپ، جوسپارلانعان كەستەدەن كەشىگۋ قاۋپىن تۋدىرىپ وتىر. ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ءبىر جىل بۇرىن باستالعان اۋەجاي قۇرىلىسى وسى جازدا تولىق اياقتالۋى ءتيىس ەدى. دەگەنمەن قازىرگى احۋال جوبانىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمدە بىتۋىنە قاتىستى سۇراقتاردى كوبەيتىپ وتىر. نەگىزگى ماسەلە - جاڭا نىسان بيىل پايدالانۋعا بەرىلىپ، العاشقى جولاۋشىلاردى قابىلداي الا ما، جوق پا؟
زايسانداعى اۋەجاي قۇرىلىسى باستالعالى بەرى ءبىر جىلدان استى. قازىر جوبانىڭ باستاپقى ەكى كەزەڭى تولىق ءبىتتى دەۋگە بولادى. ۇشۋ-قونۋ جولاعى، كوممۋنيكاتسيا، ەلەكتر جەلىسى، سۋ توراپتارى دايىن. ەكى اۋىسىممەن ەڭبەك ەتىپ جاتقان 300 ادام ەندى ءۇشىنشى-ءتورتىنشى كەزەڭگە دەن قويعان. الايدا «ءدال وسى ەڭ سوڭعى بولىكتەرگە قاتىستى باستى قۇجاتتىڭ كەشىگۋى شارۋاعا قولبايلاۋ بولىپ تۇر»، - دەيدى قۇرىلىس جەتەكشىلەرى.
ەربول تاجىبايەۆ، جوبا جەتەكشىسى:
- سوڭعى ءتورتىنشى كەزەڭ ەڭ ماڭىزدى ءارى جاۋاپتى بولىكتەردىڭ ءبىرى. جۇمىستى جەدەلدەتىپ جاتىرمىز. ءبىراق بۇل جەردە تەرمينال مەن سوعان قاتىستى بىرنەشە عيماراتتار بار. ال مەملەكەتىك ساراپتامالىق قۇجاتتىڭ قولىمىزعا تيمەۋى وسى شارۋالاردى جۇرگىزۋگە كەدەرگى كەلتىرىپ تۇر. ايتپەسە قاراپ وتىرعان جوقپىز. بارلىعىن تالاپقاي ساي اتقارىپ جاتىرمىز.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداعى ءار نىساننىڭ سالىنۋى ءبىر -بىرىمەن تىعىز بايلانىستى. ولاردىڭ قاي-قايسىسى بولماسىن بۇكىل اۋە ايلاعىنىڭ قىزمەتىن رەتتەپ، جولعا قويۋ ءۇشىن ماڭىزدى ءرول اتقارادى. مىنا سالىنىپ جاتقان عيمارات كوماندالىق ديسپەتچەرلىك پۋنكت. بۇل جەردە جەلدىڭ جىلدامدىعى، جارىقتىڭ دۇرىس ءتۇسۋى، اۋا رايىنداعى وزگەرىس جالپى ۇشاقتى قارسى الۋعا قاتىستى ەڭ ماڭىزدى اقپاراتتاردىڭ بارلىعى جيناقتالادى. سوندىقتان دا بۇل اۋەجايدىڭ ميى دەپ تە اتالادى. قازىر نىساننىڭ 80 پايىزى ءبىتىپ تۇر.
كوماندالىق ديسپەچەرلىك پۋنكت ىشىنە جۇزدەگەن شاقىرىم كابەل تارتىلعان. جۇمىسشىلار ءار بولشەكتىڭ، ءار سىمنىڭ دۇرىس ورنالاسۋىنا ەرەكشە ءمان بەرەدى.ويتكەنى بۇل ارقىلى اۋەجايعا ۇشاقتىڭ ۇشىپ كەتۋى، كەلۋى وسى نىسان ارقىلى باقىلانادى. كابەلدەر وتە كوپ، ويتكەنى ينتەرنەت جۇيەسى جانە باسقا دا جۇيەلەر ارقىلى كوماندالىق ديسپەتچەر پۋنكتپەن اۋەجاي ۇشاققا ارنايى اقپاراتتى بەرىپ وتىرادى.
سونىمەن جوبا جەتەكشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اۋە ايلاعىنىڭ قۇرىلىسى كۇزدە اياقتالادى. دەگەنمەن كەلەر ايدا سىناق رەيسى جاسالىنباق. اۋەجاي ىسكە قوسىلعاننان كەيىن قىتايدىڭ ءۇرىمجى ، قاناسقا اۋە جولىن اشۋ جوسپارلانۋدا.
24.kz