زايسان مەن كاتونقاراعايداعى اۋەجايلار قاشان پايدالانۋعا بەرىلەدى
استانا. قازاقپارات - بيىل قازاقستاندا ءۇش جاڭا اۋەجاي اشىلادى. 45 كەندىرلى كۋرورتتىق ايماعىنداعى اۋەجاي وسى جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا اشىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي مالىمدەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن سالىنىپ جاتقان نىسان 599 گەكتاردى قامتيدى. جاڭا اۋەجاي قاراقيا اۋدانىندا كاسپي تەڭىزىنەن 13 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان جوبانىڭ جالپى قۇنى 57 ميلليارد تەڭگە شاماسىندا. قازىر قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ %32- ى ورىندالعان. اكىمنىڭ ايتۋىنشا، كەندىرلىدەگى اۋەجايدا حالىقارالىق جانە ىشكى باعىتتاردى قوسا العاندا، 9 جاڭا اۋە باعىتتارىن اشۋ جوسپارلانۋدا.
بۇدان بولەك بيىل ش ق و-دا ەكى اۋەجاي اشىلماق. ولار زايسان جانە كاتونقاراعاي اۋداندارىندا ورنالاسقان. وبلىس اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆتىڭ ايتۋىنشا، زايسان اۋەجايى %76- عا دايىن. اۋە ايلاق بولىگى تولىق اياقتالدى. قازىر ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم تارتىلىپ، كولىك جولدارىن جاساپ، قورشاۋدى ورناتىپ جاتىر. ال كاتونقاراعاي اۋەجايى جارتىلاي دايىن. نىسان قىركۇيەكتە تاپسىرىلۋى ءتيىس. وسى جىلى ەكى ايەرودرومدى دا تولىق پايدالانۋعا بەرىپ، سەرتيفيكاتتاۋ جوسپارلانعان.
