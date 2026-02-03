يتاليا وليمپيادا كەزىندە ا ق ش-تىڭ اگەنتتەرىن ەلگە كىرگىزگىسى كەلمەي وتىر
استانا. قازاقپارات - تاياۋدا ءتورت جىلدا ءبىر كەلەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارى باستالادى. بيىل ءدۇبىرلى دودا يتاليانىڭ قوس قالاسىندا وتەدى. مۇنداي اۋقىمدى جيىنعا ا ق ش سپورتشىلارى دا كەلەدى ارينە. اق ءۇي ادەتتە سپورتشىلارعا قوسا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىن قوسا جىبەرەدى.
مىسالى، وسىعان دەيىن پاريجدە وتكەن وليمپيادا ويىندارىنا دا امەريكاندىق اگەنتتەر كەلگەن. بيىلعى داۋدىڭ باسى وسى بولىپ تۇر. يتاليا قارۋلانعان ا ق ش اگەنتتەرىن ىشكە جىبەرگىسى جوق.
XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ باستالۋىنا تۋرا 3 كۇن قالدى. كونە شاھار سپورتشىلاردى قابىلداۋدى باستاپ كەتتى. ءدال وسى تۇستا يتاليا مەن ا ق ش اراسىندا داۋ تۋىندادى. ا ق ش- تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى ءوز دەلەگاتسياسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇزەتۋ ءۇشىن ەلگە كوشى-قون جانە كەدەندىك باقىلاۋ قىزمەتى اگەنتتەرىن جىبەرۋگە نيەتتى. ال يتاليا ساياساتكەرلەرى مەن ميلان مەرى قۇراما شتاتتاردىڭ بۇل ارەكەتىنە نارازىلىق ءبىلدىردى.
دجۋزەپپە سالا، ميلان قالاسىنىڭ مەرى:
- ميلاننىڭ مەرى رەتىندە عانا ەمەس، جالپى يتاليا ازاماتى رەتىندە مەن قالادا قارۋلانعان شەتەلدىكتەردى كورگىم كەلمەيدى. امەريكالىق كوشى- قون جانە كەدەندىك باقىلاۋ قىزمەتكەرلەرى زاڭسىز ارەكەت ەتەدى. ازاماتتارىنىڭ ۇيىنە باسا كوكتەپ كىرەتىندەر مەن بەيبىت تۇرعىنداردى اتىپ ولتىرە سالاتىندارعا شاھارىمىزدا ورىن جوق. بىزدەگى قاۋىپسىزدىك شارالارى مۇلدە باسقا.
تاياۋدا ا ق ش-تىڭ ميننەسوتا شتاتىندا كەدەنشىلەر ەكى تۇرعىندى اتىپ ولتىرگەن ەدى. جاعدايدى يمميگراتسيا جانە كەدەن پوليتسياسى ىشكى لاڭكەستىك دەپ سيپاتتادى. ەندى يتالياداعى وپپوزيتسيالىق پارتيالار مەن سولشىل كاسىپوداقتار وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتى كۇنى، ياعني 6 -اقپاندا «ICE OUT» اتتى نارازىلىق شەرۋىن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. ال ەل ۇكىمەتى جاعدايدىڭ ۋشىعىپ كەتپەۋىن قاداعالاۋدا. يتاليانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى حالىقتى سابىرعا شاقىرىپ، بەيبالام سالۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن ايتتى.
ماتتەو پيانتەدوزي، يتاليا ىشكى ىستەر ءمينيسترى:
- مۇنىڭ ءبارى بوس اڭگىمە. ويتكەنى بىزگە دەلەگاتتاردىڭ ءتىزىمى ءالى كەلگەن جوق. سپورتشىلاردى سۇيەمەلدەپ ءجۇرۋ قالىپتى جاعداي. مەنىڭ ءوزىم شەتەلگە شىققاندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ەرىپ جۇرەدى. ءبىراق كىم كىمدى قالاي سۇيەمەلدەسە دە يتاليادا باسقا ەلدىڭ يمميگراتسيا جانە كەدەندىك باقىلاۋ اگەنتتەرى ەشقاشان ارەكەت ەتە المايدى. قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، يممگراتسيالىق باقىلاۋعا جاۋاپ بەرۋ - ءبىزدىڭ مىندەت. جانە بۇل باعىتتا بىلىكتىلىگىمىز جەتەدى.
قالاي دەگەنمەن امەريكاندىق اگەنتتەردىڭ اق وليمپياداعا كەلەتىنى رەسمي تۇردە جاريالاندى، ءبىراق ولاردىڭ سانى تۋرالى ءالى ناقتى اقپارات جوق. ۆاشينگتون اتالعان اگەنتتىك وكىلدەرى كوشەلەردە قىزمەت ەتپەيدى، ولار تەك ا ق ش دەلەگاتسياسىنىڭ قىسقى ويىندارداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى. ال قوعامدىق ءتارتىپتى قاداعالاۋ تولىقتاي ريمنىڭ قۇزىرەتىندە قالا بەرەدى دەپ مالىمدەدى.
قازىر ءبىراز ەلدىڭ سپورتشىلارى ميلانعا بارىپ قويعان. ولار جايعاسقان عيماراتتاردا جاتتىعاتىن، دەمالاتىن ورىن كوپ. بارلىق جاعداي جاسالعان. الداعى ءدۇبىرلى دودادا قاي ەلدەردىڭ مەرەيى ۇستەم بولاتىنى ۋاقىتتىڭ ەنشىسىندە، ال جەرگىلىكتى بيلىك ءبىز ءۇشىن وليمپياداداعى ەڭ باستى جەڭىس - قاۋىپسىز وتكەن ويىن دەيدى.
