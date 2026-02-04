ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:09, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    يسلامابادتاعى كەزدەسۋ: قازاقستان مەن پاكىستان ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە نيەتتى

    يسلاماباد. KAZINFORM - شاحباز شاريف قازاقستان پرەزيدەنتىن يسلامابادتا ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Шахбаз Шариф Қазақстан Президентін Исламабадта ыстық ықыласпен қарсы алды
    Фото: Ақорда

    - ەلىمىزگە ارنايى ۋاقىت تاۋىپ كەلگەنىڭىز ءۇشىن سىزگە العىس ايتامىز. پاكىستان حالقىمەن، ۇكىمەتىمەن بىرگە ءسىزدى قارسى العانىما قۋانىشتىمىن. قازاقستان - ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسىمىز. دوستىعىمىزدى نىعايتىپ، ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى باعىتتارىندا، ساياسات، قورعانىس سالالارىندا سەنىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋ، سونداي-اق ساۋدا دالىزدەرىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا قازاقستان ۇكىمەتىمەن تىعىز قارىم- قاتىناستا جۇمىس ىستەگىمىز كەلەدى. بۇعان كۇمانىڭىز بولماسىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.

    Пакистан является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Азии — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    شاحباز شاريفتىڭ ايتۋىنشا، پاكىستان مەن قازاقستاننىڭ ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى، كولىك، سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋدا الەۋەتى جەتكىلىكتى.

    پرەمەر-مينيستر ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا ناقتى ءارى ەلەۋلى پروگرەسس قاجەت ەكەنىنە نازار اۋداردى. كەلىسسوز سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف ەكى ەل حالىقتارىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مۇددەلى ەكەنىن راستادى.

    بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازعانبىز.

    Фото: Ақорда
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
