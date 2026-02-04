يسلامابادتاعى كەزدەسۋ: قازاقستان مەن پاكىستان ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە نيەتتى
يسلاماباد. KAZINFORM - شاحباز شاريف قازاقستان پرەزيدەنتىن يسلامابادتا ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ەلىمىزگە ارنايى ۋاقىت تاۋىپ كەلگەنىڭىز ءۇشىن سىزگە العىس ايتامىز. پاكىستان حالقىمەن، ۇكىمەتىمەن بىرگە ءسىزدى قارسى العانىما قۋانىشتىمىن. قازاقستان - ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسىمىز. دوستىعىمىزدى نىعايتىپ، ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى باعىتتارىندا، ساياسات، قورعانىس سالالارىندا سەنىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋ، سونداي-اق ساۋدا دالىزدەرىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا قازاقستان ۇكىمەتىمەن تىعىز قارىم- قاتىناستا جۇمىس ىستەگىمىز كەلەدى. بۇعان كۇمانىڭىز بولماسىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
شاحباز شاريفتىڭ ايتۋىنشا، پاكىستان مەن قازاقستاننىڭ ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى، كولىك، سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋدا الەۋەتى جەتكىلىكتى.
پرەمەر-مينيستر ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا ناقتى ءارى ەلەۋلى پروگرەسس قاجەت ەكەنىنە نازار اۋداردى. كەلىسسوز سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف ەكى ەل حالىقتارىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مۇددەلى ەكەنىن راستادى.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازعانبىز.