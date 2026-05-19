يۋنەسكو-مەن بايلانىسىمىزدى ودان ارى دامىتۋعا مۇددەلىمىز - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان يۋنەسكو-مەن بايلانىسىن ودان ارى دامىتۋعا مۇددەلى. بۇل تۋرالى ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇگىنگى جيىنعا يۋنەسكو-نىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى وكىلى، بۇكىلالەمدىك مۇرالار قورىنىڭ ديرەكتورى ەلۋندۋ اسسومو لازار مىرزا باستاعان دەلەگاتسيا قاتىسىپ وتىر. جالپى، ەلىمىز يۋنەسكو-نىڭ قولداۋىمەن كوپتەگەن ماڭىزدى جوبانى جۇزەگە اسىردى. ناقتى ايتقاندا، قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى، تامعالى تاس پەتروگليفتەرى، سونداي-اق بىرنەشە كونە قالا بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەندى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ۇلتىمىزدىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرالارىن دارىپتەۋ باعىتىندا دا اۋقىمدى جۇمىس ىستەلگەنىن ايتتى.
- ماسەلەن، بىلتىر عانا «حاندار شەجىرەسى» دەپ اتالاتىن بىرەگەي قولجازبا الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالدى. بۇل - ەل بيلەگەن تۇلعالار تۋرالى مالىمەتتەردى توپتاستىرعان، سونىڭ ىشىندە التىن وردا كەزەڭىن قامتىعان قۇندى قۇجات. سوندىقتان ءبىز بايلانىسىمىزدى ودان ارى دامىتۋعا مۇددەلىمىز. بۇل - ءوزارا ءتيىمدى، ماڭىزدى شارۋا، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سيمپوزيۋم بارىسىندا پرەزيدەنت التىن وردا باتىس پەن شىعىستى جالعاپ، ءتۇرلى وركەنيەتتەردىڭ دامۋىنا، مەملەكەتتەردىڭ قالىپتاسۋىنا ەرەكشە ىقپال ەتكەن اسا ءىرى ساياسي قۇرىلىم بولعانىن ايتتى.