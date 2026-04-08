ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:09, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    يراننىڭ جاڭا رۋحاني كوشباسشىسى اۋىر حالدە جاتىر - The Times

    استانا. قازاقپارات - يراننىڭ جاڭا رۋحاني كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەي اۋىر حالدە جاتىر. The Times گازەتى وسىلاي دەپ حابارلادى.

    Моджтаба Хаменеи
    Фото: exclusive.kz

     باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، 56 جاستاعى ساياساتكەر مەملەكەتتى باسقارۋعا قاۋقارسىز جانە قۇم قالاسىندا ەم الىپ جاتىر. «مالىمەت ا ق ش پەن يزرايلدىڭ بارلاۋ دەرەكتەرى نەگىزىندە دايىندالعان ديپلوماتيالىق مەموراندۋمدا كەلتىرىلگەن»، - دەيدى باسىلىم.

    بۇعان دەيىن مودجتابا حامەنەيدىڭ سوعىستىڭ العاشقى كۇندەرىندە جارالانعانى ايتىلعان بولاتىن. ال كۋۆەيتتىك «ال-دجاريدا» باسىلىمى ول ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىندا ماسكەۋگە اسكەري ۇشاقپەن جەتكىزىلىپ، وتا جاسالعان دەپ جازعان. الايدا يران تاراپى بۇل اقپاراتتى رەسمي راستاماعان.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار