17:09, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
يراننىڭ جاڭا رۋحاني كوشباسشىسى اۋىر حالدە جاتىر - The Times
استانا. قازاقپارات - يراننىڭ جاڭا رۋحاني كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەي اۋىر حالدە جاتىر. The Times گازەتى وسىلاي دەپ حابارلادى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، 56 جاستاعى ساياساتكەر مەملەكەتتى باسقارۋعا قاۋقارسىز جانە قۇم قالاسىندا ەم الىپ جاتىر. «مالىمەت ا ق ش پەن يزرايلدىڭ بارلاۋ دەرەكتەرى نەگىزىندە دايىندالعان ديپلوماتيالىق مەموراندۋمدا كەلتىرىلگەن»، - دەيدى باسىلىم.
بۇعان دەيىن مودجتابا حامەنەيدىڭ سوعىستىڭ العاشقى كۇندەرىندە جارالانعانى ايتىلعان بولاتىن. ال كۋۆەيتتىك «ال-دجاريدا» باسىلىمى ول ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىندا ماسكەۋگە اسكەري ۇشاقپەن جەتكىزىلىپ، وتا جاسالعان دەپ جازعان. الايدا يران تاراپى بۇل اقپاراتتى رەسمي راستاماعان.
