ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:45, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    يران ەۋروپالىق وداق اسكەرىن تەرروريستىك ۇيىم دەپ اتادى

    استانا. قازاقپارات -  يران ەۋروپالىق وداققا مۇشە ەلدەردىڭ اسكەرىن تەررورشى ۇيىم دەپ اتادى. بۇل شەشىم - ەۋرووداقتىڭ يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىن تەررورشى ۇيىمدار تىزىمىنە ەنگىزۋىنە جاۋاپ.

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Мохаммад Пакпур
    Фото: FarsNews

     وسى ورايدا جەكە تۇلعالار مەن قۇرىلىمدارعا دا سانكسيا ەنگىزىلگەن. تەگەران بۇعان قارسى جاۋاپ بولاتىنىن ەسكەرتىپ، ەۋروپا «ءوز قوجايىنى - ا ق ش- تىڭ كوڭىلىن تابۋعا تىرىسىپ وتىر»، - دەپ ايىپتادى.

     ەسكە سالا كەتەيىك، يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى - يراننىڭ ەليتالىق اسكەري-ساياسي قۇرىلىمى. رەسپۋبليكا كوشباسشىسىنا تىكەلەي باعىنادى جانە مەملەكەتتىڭ يدەولوگياسىن قورعايدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
