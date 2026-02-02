20:45, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
يران ەۋروپالىق وداق اسكەرىن تەرروريستىك ۇيىم دەپ اتادى
استانا. قازاقپارات - يران ەۋروپالىق وداققا مۇشە ەلدەردىڭ اسكەرىن تەررورشى ۇيىم دەپ اتادى. بۇل شەشىم - ەۋرووداقتىڭ يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىن تەررورشى ۇيىمدار تىزىمىنە ەنگىزۋىنە جاۋاپ.
وسى ورايدا جەكە تۇلعالار مەن قۇرىلىمدارعا دا سانكسيا ەنگىزىلگەن. تەگەران بۇعان قارسى جاۋاپ بولاتىنىن ەسكەرتىپ، ەۋروپا «ءوز قوجايىنى - ا ق ش- تىڭ كوڭىلىن تابۋعا تىرىسىپ وتىر»، - دەپ ايىپتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى - يراننىڭ ەليتالىق اسكەري-ساياسي قۇرىلىمى. رەسپۋبليكا كوشباسشىسىنا تىكەلەي باعىنادى جانە مەملەكەتتىڭ يدەولوگياسىن قورعايدى.