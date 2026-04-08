يران حالقى ءتىرى قالقانعا اينالدى: تەگەران ءتۇندى ۇيقىسىز وتكىزدى
استانا. قازاقپارات - تەگەران ءتۇنى بويى ۇيىقتامادى. كوپتەگەن تۇرعىندار جارىلىستار مەن شابۋىلداردىڭ ۋاقىتشا بولسىن، توقتاعانىنا ءماز. كولىكتەرىنە ءمىنىپ، تۋلارىن جەلبىرەتىپ كوشەلەر مەن الاڭداردى شارلاپ ءجۇر.
قالاداعى بيلبوردتارعا بارىپ شاحيد كەتكەن ساربازداردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتتى. ا ق ش- تىڭ وق اتۋدى توقتاتۋ تۋرالى ۇسىنىسىن ايلا دەپ بىلەتىندەر دە بار. ولار «بىتىمگە كەلىسپەۋ كەرەك ەدى، ورمۋز بۇعازىن اشپاۋ قاجەت ەدى» دەگەن پىكىردە. امەريكانىڭ سىرى بەلگىلى. ا ق ش كىشكەنە ەس جيناپ الۋ ءۇشىن وق اتۋدى توقتاتتى. بۇدان امەريكانىڭ تابيعاتى وزگەرە مە؟ ا ق ش پەن يزرايلگە ۋاقىت كەرەك بولىپ تۇر. ءبىزدىڭ جاڭا كوشباسشىمىز قابىلداعان شەشىمىنە قوسىلامىز. الايدا وعان مۇنى كۇشتەپ تاڭعان سەكىلدى.
ا ق ش- تىڭ شابۋىل جاسايتىنىن ەستىگەن جۇرت ستراتەگيالىق ماڭىزى بار نىسانداردى قورشاپ، ۇرانداتقان. تەبريز، كازەرۋن جانە حۋزەستان قالالارىندا ءومىرىن وققا بايلاپ شىققاندار كوپ. تۇرعىندار ەلەكتر ستانسالارى مەن كوپىرلەر سياقتى نىسانداردى اينالا قورشاعان. كوپشىلىك اراسىندا ايەلدەر مەن بالالار بار. وسىنىڭ الدىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ «48 ساعات ىشىندە بىتىمگە كەلە الماساق، ەلەكتر ستانسالارى مەن كوپىرلەردى بومبالايمىز» دەپ سەس كورسەتكەن بولاتىن.
