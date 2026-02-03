يران ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەرگە دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تەگەران ۆاشينگتونمەن قارىم-قاتىناسىنىڭ شيەلەنىسىپ تۇرعان تۇسىندا ديپلوماتيالىق مانەۆرلەرگە دايىن ەكەنى تۋرالى بەلگى بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان قاۋىپ-قاتەر مەن نەگىزسىز تالاپ بولماعان جاعدايدا قۇراما شتاتتارمەن ىقتيمال كەلىسسوزدەرگە دايىندىق جۇرگىزۋ جونىندە سىرتقى ىستەر مينيسترىنە بۇيرىق بەرگەنىن حابارلادى. ول بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازدى.
- ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كەلىسسوز جۇرگىزۋ تۋرالى ۇسىنىسىنا جاۋاپ بەرۋدى تالاپ ەتەتىن ايماق ەلدەرىنىڭ ۇندەۋلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، مەن سىرتقى ىستەر مينيسترىنە ءادىل جانە تەڭ كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن قولايلى اتموسفەرا جاساۋدى تاپسىردىم، - دەپ اتاپ ءوتتى پەزەشكيان.
ول كەلىسسوزدەر پروتسەسى يراننىڭ ۇلتتىق مۇددەسى اياسىندا جانە «قادىر-قاسيەت، ساقتىق جانە ورىندىلىق» ەرەجەلەرىنە نەگىزدەلۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل مالىمدەمە وتكەن ايدا يرانداعى ۇكىمەتكە قارسى نارازىلىق اكسيالارىنىڭ قاتىگەزدىكپەن باسىلۋىنان كەيىن قارىم-قاتىناستىڭ كۇرت ناشارلاۋى اياسىندا تەگەراننىڭ ۆاشينگتونمەن ديپلوماتيالىق ديالوگتى قاراستىرۋعا دايىن ەكەندىگى تۋرالى العاشقى تىكەلەي بەلگىسى بولدى.
بايقاۋشىلار پرەزيدەنتتىڭ بۇل قادامى بۇرىن ا ق ش- پەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ مۇمكىندىگىن اشىق تۇردە قابىلداماعان يراننىڭ جوعارعى كوسەمى ءالي حامەنەيمەن كەلىسىمنىڭ بەلگىسى دەپ سانايدى.
الايدا، كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ پەرسپەكتيۆالارى بەلگىسىز. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇعان دەيىن كەلىسسوزدەر يرانعا، سونىڭ ىشىندە ونىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قامتيتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن. ماۋسىم ايىندا يزرايل يرانعا قارسى باستاعان 12 كۇندىك سوعىس كەزىندە ا ق ش يراننىڭ ءۇش يادرولىق نىسانىنا سوققى بەردى.
ءبىز بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يران وسى اپتادا ىستانبۇلدا يراننىڭ يادرولىق جانە زىمىران باعدارلاماسى تۋرالى كەلىسسوز وتكىزۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.