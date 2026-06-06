يران ا ق ش-تان 24 ميلليارد دوللاردى قايتارۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر تىعىرىققا تىرەلدى. يراننىڭ جوعارى كوشباسشىسىنىڭ كەڭەسشىسى موحسەن رەزاي ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى ىقتيمال كەلىسىمنىڭ تاعدىرى ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ يراننىڭ 24 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن بوساتۋ تۋرالى شەشىمىنە بايلانىستى ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى CNN تەلەارناسى.
رەزايدىڭ ايتۋىنشا، تەگەران ارالىق كەلىسىمگە قول قويىلعاننان كەيىن بىردەن 12 ميلليارد دوللاردىڭ بوساتىلۋىن كۇتەدى. يران تاراپى قالعان 12 ميلليارد دوللار كەيىنىرەك قايتارىلادى دەپ ۇمىتتەنەدى.
جوعارى لاۋازىمدى يراندىق وكىل اكتيۆتەردى بۇعاتتان شىعارۋ ەكى ەل اراسىنداعى سەنىمنىڭ سىناعى ەكەنىن ايتتى. ول بۇل قاراجاتتىڭ ا ق ش كومەگى ەمەس، يرانعا تيەسىلى اقشا ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- كەلىسسوزدەر تىعىرىققا تىرەلدى. ەندى شەشىم دونالد ترامپقا بايلانىستى، - دەدى رەزاي CNN ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
دەرەككوز مالىمەتىنشە، امەريكالىق تاراپ قاراجاتتى بوساتۋ يدەياسىن ساقتىقپەن قاراستىرىپ وتىر. ۆاشينگتوندا كەلىسسوزدەر اياقتالماي تۇرىپ اقشا بەرۋ ا ق ش- تىڭ ۇستانىمىن السىرەتۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.
دونالد ترامپ اكىمشىلىگى 2015 -جىلعى يادرولىق كەلىسىمنەن دە قاتاڭ شارتتاردى كوزدەيتىن جاڭا كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە ۇمتىلىپ وتىر. اق ءۇي سونداي-اق تەگەرانعا قارجىلىق جەڭىلدىك جاسالدى دەپ قابىلدانۋى مۇمكىن قادامداردان اۋلاق بولۋعا تىرىسادى.
رەزاي قاقتىعىس قايتا باستالعان جاعدايدا يران اسكەري وپەراتسيالار اۋقىمىن ەداۋىر كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ىقتيمال ارەكەتتەر تەك پارسى شىعاناعىن عانا ەمەس، ورمۋز بۇعازىن، ءۇندى مۇحيتىن، باب- ەل- ماندەب بۇعازىن، قىزىل تەڭىزدى جانە جەرورتا تەڭىزىن قامتۋى مۇمكىن.
دونالد ترامپ پەن يراننىڭ جوعارى كوشباسشىسى اراسىنداعى ىقتيمال بايلانىستار تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن رەزاي مۇنداي سسەناري قازىر قاراستىرىلىپ جاتپاعانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، كەلىسسوزدەر پروتسەسى ءالى باستاپقى كەزەڭدە بولعاندىقتان، ەكى ەل باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى تۋرالى ايتۋعا ەرتە.
بۇعان دەيىن يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى كازەم گاريبابادي دە تەگەران ا ق ش- پەن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلعاننان كەيىن شەتەلدەگى بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىنىڭ كەمىندە 50 پايىزىن بىردەن الۋعا ۇمىتتەنەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، يراندىق قاراجاتتى بۇعاتتان شىعارۋ ماسەلەسى تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ نەگىزگى تارماقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.