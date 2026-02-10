19:56, 10 - اقپان 2026 | GMT +5
يندونەزيا گازاعا اسكەر جىبەرەدى
استانا. قازاقپارات - يندونەزيا بيلىگى گازا سەكتورىنا اسكەر جىبەرمەك. وسىلايشا، جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ىسىنە اتسالىسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ مەملەكەتتىك «كان» تەلەراديوكومپانياسى حابارلادى.
اسكەردىڭ ناقتى سانى جانە قانشا ۋاقىت بولاتىنى ازىرگە بەلگىسىز. يندونەزيالىق جاۋىنگەرلەر انكلاۆتىڭ وڭتۇستىگىندەگى رافاح جانە حان- يۋنيس قالالارى اراسىنداعى اۋداندا شوعىرلانادى. قازىر ول جاقتا تۇرعىن ۇيلەر سالىنىپ جاتىر.
وسىلايشا يندونەزيا گازاعا اسكەر جىبەرگەن العاشقى ەل بولعالى تۇر. بۇل ا ق ش ۇسىنعان بەيبىت كەلىسىم جوسپارىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە جاتاتىن ءىس-شارالار. اتالعان كەزەڭدە سونداي-اق يزرايل اسكەرى شىعارىلىپ، حاماس قارۋسىزدانىپ، سەكتوردى قالپىنا كەلتىرۋ ءىسى جۇرگىزىلۋى كەرەك.
24.kz