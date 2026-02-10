ق ز
    19:56, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    يندونەزيا گازاعا اسكەر جىبەرەدى

    استانا. قازاقپارات -  يندونەزيا بيلىگى گازا سەكتورىنا اسكەر جىبەرمەك. وسىلايشا، جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ىسىنە اتسالىسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ مەملەكەتتىك «كان» تەلەراديوكومپانياسى حابارلادى.

    секторы
    Фото: Anadolu

    اسكەردىڭ ناقتى سانى جانە قانشا ۋاقىت بولاتىنى ازىرگە بەلگىسىز. يندونەزيالىق جاۋىنگەرلەر انكلاۆتىڭ وڭتۇستىگىندەگى رافاح جانە حان- يۋنيس قالالارى اراسىنداعى اۋداندا شوعىرلانادى. قازىر ول جاقتا تۇرعىن ۇيلەر سالىنىپ جاتىر.

    وسىلايشا يندونەزيا گازاعا اسكەر جىبەرگەن العاشقى ەل بولعالى تۇر. بۇل ا ق ش ۇسىنعان بەيبىت كەلىسىم جوسپارىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە جاتاتىن ءىس-شارالار. اتالعان كەزەڭدە سونداي-اق يزرايل اسكەرى شىعارىلىپ، حاماس قارۋسىزدانىپ، سەكتوردى قالپىنا كەلتىرۋ ءىسى جۇرگىزىلۋى كەرەك.

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
