20:29, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
گيمالاي تاۋىنداعى الاياقتىق
استانا. قازاقپارات الاياقتار ەۆەرەستكە دە اۋىز سالدى. نەپال بيلىگى ءىرى قىلمىستىق توپتى قۇرىقتادى. 32 ادام تەرگەلىپ جاتىر.
Times of India باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، جولباسشىلار مەن اۋرۋحانا وكىلدەرى استىرتىن سىبايلاسىپ، تۋريستەردىڭ تاماعىنا اس سوداسىن قوسىپ، قاساقانا اۋرۋ قىلىپ، تىكۇشاقپەن شۇعىل تاسىمالداۋ قىزمەتىن ۇيىمداستىرعان. كەيىن ولاردى اۋرۋحانالارعا جەتكىزىپ، وتىرىك دياگنوزدار قويىپ، ساقتاندىرۋ تولەمىن سىپىرىپ العان.
الاياقتاردىڭ وسى ارەكەتىنەن 20 ميلليون دوللار شىعىن كەلدى. اقشانى تۋروپەراتورلار، دارىگەرلەر مەن تىكۇشاق كومپانيالارى ءوزارا ءبولىسىپ وتىرعان. بيلىك ءبىر تىكۇشاقپەن شۇعىل تاسىمالداۋ قۇنى مىڭ دوللار تۇراتىنىن جانە ول حالىقارالىق تۋريستىك ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنان ءوندىرىپ الىناتىنىن ايتادى.
24.kz