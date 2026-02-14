ىلە الاتاۋىندا ءۇش ءۇندى جايراسى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM — ىلە الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا ورناتىلعان كەزەكتى فوتوتۇزاققا ءۇندى جايراسىنىڭ (Hystrix indica) 3 داراعى ءتۇسىپ قالدى.
ىلە الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا ورناتىلعان كەزەكتى فوتوتۇزاققا قىزىل كىتابىنا ەنگەن ءۇندى جايراسىنىڭ (Hystrix indica) 3 داراعىنىڭ كۇندىزگى ۋاقىتتا ءتۇسۋى — مونيتورينگ جۇمىسىنىڭ ساپالى ناتيجەلەرىنىڭ ءبىرى بولدى.
بۇل سيرەك كەمىرگىش ۇلتتىق پاركتىڭ باتىس بولىگىندە مەكەندەيدى جانە ەلىمىزدىڭ قىزىل كىتابىنىڭ IV ساناتىنا ەنگىزىلگەن. قازاقستان فاۋناسىندا جايرا تۇقىمداسىنىڭ جالعىز وكىلى بولعاندىقتان، ونى قورعاۋ اسا ماڭىزدى مىندەت.
— ولار 1200- 1700 م بيىكتىكتەگى جاپىراقتى ورماندا مەكەندەيدى. قىستا قار از تۇسەتىن، ءشوبى قالىڭ وڭتۇستىك بەتكەيلەردى قىستايدى. ءىن قازىپ، تاستى اڭعارلارداعى قۋىستاردى پانالايدى. كوبىنە تۇندە بەلسەندى. نەگىزگى قورەگى — وسىمدىكتەر، تامىر- تۇينەك، جەمىس پەن تۇقىم. كوكتەمدە كوبەيەدى، قىستا ۇيقىعا جاتپايدى (بەلسەندىلىگى تومەندەيدى)، — دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇگىندە پارك اۋماعىندا 32 داراق ەسەپكە الىنعان.
ايتا كەتەلىك التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركىندە قىزىل كىتاپقا ەنگەن اڭدارعا ساناق جۇرگىزىلدى.