ۇيدە اتىس قارۋىن ساقتاۋدىڭ تالاپتارى قانداي
سەمەي. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۇيدە اتىس قارۋىن ساقتاۋدىڭ تالاپتارى قانداي ەكەنىن ءتۇسىندىرىپ بەردى.
اباي وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى تۇرعىندارعا اتىس قارۋىن زاڭ تالاپتارىنا سايكەس دۇرىس جانە قاۋىپسىزدىك ساقتاۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالدى.
- ازاماتتىق قارۋ - جەكە قورعانىس قۇرالى عانا ەمەس، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. ونى ساقتاۋدىڭ تالاپتارىن ءبىلۋ ءوزىڭىز بەن اينالاڭىزداعى ادامداردىڭ ءومىرىن قورعاۋدىڭ كەپىلى. قارۋدى ساقتاۋ ەرەجەلەرىنە سايكەس، ازاماتتىق قارۋ ارنايى مەتالل سەيفتە نەمەسە قۇلىپتالاتىن تەمىر جاشىكتە عانا ساقتالۋى ءتيىس. قارۋ مەن وق-دارىلەردى ءاردايىم بولەك ورنالاستىرۋ قاجەت. قارۋ بوگدە ادامداردىڭ، اسىرەسە كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قولى جەتپەيتىن جەردە ساقتالۋى كەرەك، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
سونداي- اق حابارلامادا قارۋدى تىركەۋ، قايتا تىركەۋ جانە ساقتاۋ مەرزىمدەرىن قاتاڭ ساقتاۋ زاڭمەن مىندەتتەلگەنى ايتىلعان.
- تۇرعىندارعا قارۋدى زاڭسىز پايدالانۋعا جول بەرمەۋدى، قاۋىپسىزدىك شارالارىن جاۋاپكەرشىلىكپەن ساقتاۋدى جانە زاڭ تالاپتارىن بۇزعان جاعدايدا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكەرتەمىز. قارۋ دۇرىس ساقتالسا جانە زاڭ تالاپتارىنا سايكەس پايدالانىلسا عانا قاۋىپسىزدىك كەپىلى بولادى، — دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ەلدەگى قىزمەتتىك قارۋدى ساقتاۋ ىسىندە كەمشىلىكتەر انىقتالعانى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى