يبراھيم كەلىسىمى قازاقستاننىڭ الەم ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستىعىن نىعايتادى - س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋعا بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمە جاسادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلعانىن مالىمدەيدى.
- بۇل ماڭىزدى شەشىم تەك قازاقستان مۇددەسى ءۇشىن قابىلداندى جانە رەسپۋبليكانىڭ تەڭگەرىمدى، سىندارلى، بەيبىت سىرتقى ساياساتىنىڭ سيپاتىنا تولىق سايكەس كەلەدى. اۆراام كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ ەلىمىزدىڭ بارلىق مۇددەلى مەملەكەتتەرمەن ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى، ياعني قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق ماقساتتارىنا تولىق سايكەس.
قازاقستان ءاردايىم تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنا، ب ۇ ۇ ءتيىستى قارارلارىنا جانە «ەكى حالىق ءۇشىن ەكى مەملەكەت» قاعيداتى نەگىزىندە ءادىل، جان-جاقتى ءارى ورنىقتى رەتتەلۋىن قولدايدى، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.