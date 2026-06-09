وزبەكستاندا ءتورت اياعى بار ءسابي دۇنيەگە كەلدى
استانا. قازاقپارات - وزبەكستاننىڭ سۇرحانداريا وبلىسىندا سيرەك كەزدەسەتىن دامۋ ەرەكشەلىگى بار ءسابي دۇنيەگە كەلدى. ۇل بالا 28 -ساۋىردە شەرابات اۋدانىندا تۋعان. كەلەسى كۇنى ول سامارقاند وبلىستىق بالالار كوپسالالى مەديسينالىق ورتالىعىنا جەتكىزىلگەن.
دارىگەرلەر نارەستەدە بىرنەشە تۋا بىتكەن دامۋ اقاۋى بار ەكەنىن، سونداي-اق ءبىتىسىپ تۋعان ەگىزدەر سيندرومىن انىقتاعان. سونىڭ سالدارىنان سابيدە قوسىمشا تومەنگى دەنە بولىگى مەن ءتورت اياق بولعان. ماماندار ەكى كۇردەلى وتا جاساپ، ارتىق اياقتاردى الىپ تاستاعان.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ ەكەۋى تولىق دامىماعان ءارى قيمىلسىز بولعان. قازىرگى ۋاقىتتا بالانىڭ جاعدايى تۇراقتى. الداعى ۋاقىتتا وعان تاعى بىرنەشە وپەراتسيا جاسالۋى مۇمكىن. مەديسينا ماماندارى مۇنداي پاتولوگيا كەزىندە ءومىر ءسۇرۋ كورسەتكىشى تومەن بولاتىنىن ايتادى. سوعان قاراماستان، دارىگەرلەر ءسابيدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىكتى قولدانىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
24.kz