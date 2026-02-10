پويىزدا جولاۋشىنىڭ جاعدايى ناشارلاسا، نە ىستەۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق پويىزدا جولاۋشى ءوزىن جايسىز سەزىنگەن جاعدايدا قانداي ارەكەت جاساۋ قاجەت ەكەنىن ەسكە سالادى.
كومپانيا ءمالىم ەتكەندەي، بارلىق جولاۋشىلار پويىزىنىڭ جولسەرىكتەرى العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ بويىنشا ارنايى دايارلىقتان وتەدى، ال ءار پويىز مەديتسينالىق قوبديشامەن جابدىقتالعان.
جول ۇستىندە جولاۋشىنىڭ جاعدايى ناشارلاعان جاعدايدا:
1. ۆاگون جولسەرىگىنە دەرەۋ حابارلاۋ قاجەت. جولسەرىك جولاۋشىنىڭ جاعدايىن باعالاپ، ءوز قۇزىرەتى شەڭبەرىندە العاشقى كومەك كورسەتەدى.
2. قاجەت بولعان جاعدايدا جولسەرىك پويىز باستىعىن حاباردار ەتەدى. پويىز باستىعى قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ، مەديتسينالىق قىزمەتتەرمەن بايلانىستى قامتاماسىز ەتەدى.
3. شۇعىل جاعداي تۋىنداسا، جەدەل جاردەم شاقىرىلادى. قاجەت بولعان جاعدايدا پويىزدى جاقىن ستانسيادا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى قارسى الادى نەمەسە ەرەكشە جاعدايلاردا بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس جوسپاردان تىس توقتاۋ جاسالۋى مۇمكىن.
4. جەكە ءدارى-دارمەكتەردى وزىڭىزبەن بىرگە الىپ ءجۇرۋ ۇسىنىلادى. سوزىلمالى اۋرۋلارى بار جولاۋشىلار قاجەتتى دارىلەردى الدىن الا دايىنداپ، ىقتيمال قاۋىپتەر تۋرالى جولسەرىكتى حاباردار ەتكەنى ءجون.
- پويىزداردا توتەنشە جاعدايلار تۇراقتى تۇردە بولىپ جاتادى جانە ولار تەك جولاۋشىنىڭ دەنساۋلىعىنىڭ ناشارلاۋىمەن عانا شەكتەلمەيدى. پويىز بريگادالارىنىڭ تاجىريبەسىندە ءتۇرلى وقيعالار كەزدەسەدى، ونىڭ ىشىندە ساپار بارىسىندا بوسانۋ جاعدايلارى دا بار. سوڭعى ءۇش جىلدا ۇلتتىق تاسىمالداۋشى پويىزدارىندا جولسەرىكتەر مەن پويىز باستىقتارىنىڭ قولداۋىمەن شامامەن 15 ءسابي دۇنيەگە كەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق تاسىمالداۋشى جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن دەنساۋلىعى باستى باسىمدىق ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ولاردى ءوز دەنساۋلىعىنا مۇقيات قاراۋعا جانە ۋاقتىلى كومەك سۇراۋعا شاقىرادى.
بۇدان بۇرىن وسكەمەنگە جولعا شىققان جۇكتى كەلىنشەك پويىزدا قىز بوسانعانىن جازعانبىز.