فونوگراممامەن ءان ايقاندار 432 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل ارقالايدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا كونسەرت كەزىندە فونوگراممانى پايدالانۋعا قاتىستى جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەندى. بيىل 19-ماۋسىمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە جانە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويعان.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس، كونسەرتتىك جانە مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالار كەزىندە انشىلەر مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ ۆوكالدى فونوگراممانى پايدالانۋىنا شەكتەۋ قويىلدى. ەرەجەنى بۇزعان جەكە تۇلعالارعا 100 ا ە ك، ال زاڭدى تۇلعالارعا 150 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى. تەلەۆيزيالىق جازبالاردى جانە كونسەرتتىك ويىن-ساۋىق مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە ارنايى بەيىمدەلمەگەن جانە ارنالماعان وزگە دە ورىنداردى قوسپاعاندا، كونسەرتتىك ويىن-ساۋىق مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ كەزىندە ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ، شىعارماشىلىق ۇجىمدار مەن ورىنداۋشىلاردىڭ داۋىس (ۆوكالدى) فونوگراممالارىن پايدالانۋى - جەكە تۇلعالارعا - 100, زاڭدى تۇلعالارعا 150 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋعا الىپ كەلەدى، - دەلىنگەن زاڭدا.
ەگەر وسى قۇقىق بۇزۋشىلىق اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قايتالانسا، جەكە تۇلعالارعا 150 ا ە ك، ال زاڭدى تۇلعالارعا 200 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان. بۇل تالاپ تەلەۆيزيالىق تۇسىرىلىمدەرگە، سونداي-اق كونسەرت وتكىزۋگە ارنايى ارنالماعان نەمەسە بەيىمدەلمەگەن ورىنداردا وتەتىن ءىس- شارالارعا قولدانىلمايدى.
24.kz