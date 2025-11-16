ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋى: قانداي قۇجاتتارعا قول قويىلدى
تاشكەنت. KAZINFORM - ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر مىناداي قۇجاتتارعا قول قويدى:
1. ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمەسى؛
2. ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ 2027-2028 -جىلدار ارالىعىندا ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەلىگىنە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنۋ بويىنشا ب ۇ ۇ- عا مۇشە ەلدەرگە ۇندەۋى؛
3. ازەربايجاندى ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ تولىق قۇقىلى قاتىسۋشىسى دەپ تانۋ تۋرالى شەشىم.
ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىنە سايكەس مىناداي قۇجاتتار قابىلداندى:
1. ورتالىق ازياداعى وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك، تۇراقتىلىق جانە ورنىقتى دامۋ تۇجىرىمداماسى؛
2. ورتالىق ازياداعى قاۋىپسىزدىك تاۋەكەلدەرى مەن ولاردىڭ الدىن الۋدىڭ 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان تىزبەسى.