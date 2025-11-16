ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:10, 16 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋى: قانداي قۇجاتتارعا قول قويىلدى

    تاشكەنت. KAZINFORM - ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Консультативная встреча глав стран ЦА: президенты подписали ряд документов
    Фото: Акорда

    ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر مىناداي قۇجاتتارعا قول قويدى:

    1. ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمەسى؛

    2. ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ 2027-2028 -جىلدار ارالىعىندا ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەلىگىنە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنۋ بويىنشا ب ۇ ۇ- عا مۇشە ەلدەرگە ۇندەۋى؛

    3. ازەربايجاندى ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ تولىق قۇقىلى قاتىسۋشىسى دەپ تانۋ تۋرالى شەشىم.

    ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىنە سايكەس مىناداي قۇجاتتار قابىلداندى:

    1. ورتالىق ازياداعى وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك، تۇراقتىلىق جانە ورنىقتى دامۋ تۇجىرىمداماسى؛

    2. ورتالىق ازياداعى قاۋىپسىزدىك تاۋەكەلدەرى مەن ولاردىڭ الدىن الۋدىڭ 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان تىزبەسى.

    Президент Токаев предложил разработать Комплексную стратегию развития транспортной системы ЦА
    Фото: Акорда
    Узбекистан предложил создать Сообщество Центральной Азии
    Фото: Акорда
    Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінің қорытындысы бойынша президенттер мынадай құжаттарға қол қойды:
    Фото: Ақорда
    Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінің қорытындысы бойынша президенттер мынадай құжаттарға қол қойды:
    Фото: Ақорда
    Тоқаев перспективті салаларда серпінді жобаларды бірлесе іске қосуды ұсынды
    Фото: Ақорда
    Өңір үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті —Президент
    Фото: Ақорда

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات مەملەكەت باسشىسى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار