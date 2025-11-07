ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:30, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارى مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىرلەسكەن سۋرەتى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM — اقوردا ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارى مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىرلەسكەن سۋرەتىن جاريالادى.

    Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суреті
    Фото: Ақорда

    — ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارى مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىرلەسكەن سۋرەتى. 6 -قاراشا، ۆاشينگتون، اق ءۇي، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك كەشە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستاعان ەدى. سونىمەن قاتار قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.

    سونداي-اق پرەزيدەنتكە ۆاشينگتوندا الەمدىك نارىققا شىققان ءىت ستارتاپتار تانىستىرىلدى. پرەزيدەنت امەريكالىق كونگرەسسمەندەردى قابىلدادى. كەيىن مەملەكەت باسشىسى Chevron كورپوراتسياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى. قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكالىق سەناتور ستيۆ دەينستى قابىلدادى.

    مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-تىڭ تانىمال باسىلىمدارىنا سۇحبات بەردى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپپەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار