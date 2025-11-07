ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارى مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىرلەسكەن سۋرەتى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM — اقوردا ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارى مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىرلەسكەن سۋرەتىن جاريالادى.
— ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارى مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىرلەسكەن سۋرەتى. 6 -قاراشا، ۆاشينگتون، اق ءۇي، — دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك كەشە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستاعان ەدى. سونىمەن قاتار قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
سونداي-اق پرەزيدەنتكە ۆاشينگتوندا الەمدىك نارىققا شىققان ءىت ستارتاپتار تانىستىرىلدى. پرەزيدەنت امەريكالىق كونگرەسسمەندەردى قابىلدادى. كەيىن مەملەكەت باسشىسى Chevron كورپوراتسياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى. قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكالىق سەناتور ستيۆ دەينستى قابىلدادى.
مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-تىڭ تانىمال باسىلىمدارىنا سۇحبات بەردى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپپەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.