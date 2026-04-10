    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:30, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ورتالىق ازيا ەلدەرىندە جىلدان جىلعا كۇن ىسيدى

    استانا. قازاقپارات - ورتالىق ازيا ەلدەرىندە جىلدان جىلعا كۇن ىسىپ بارادى. كليماتتىڭ كۇرت وزگەرىسىن ءجىتى باقىلاعان سينوپتيكتەر 2050 -جىلعا قاراي ورتاشا تەمپەراتۋرا ايتارلىقتاي وسەدى دەپ بولجايدى.

    Фото: Анадолу

    اسىرەسە قىرعىزستاندا كۇن ىسيدى. كورشى ەلدە الداعى 24 جىلدا اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن 4 جارىم گرادۋسقا كوتەرىلەدى. قازاقستان مەن تۇرىكمەنستاندا 3+ گرادۋس، وزبەكستان مەن تاجىكستاندا 2+ گرادۋسقا ارتادى.

    ال ماماندار كۇننىڭ ىسۋى جەرلەردىڭ توزۋى، سۋ تاپشىلىعى، ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە عانا كەرى اسەر ەتىپ قويماي، وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق دامۋى مەن كليماتتىق بوسقىنداردىڭ كوبەيۋىنە كەسىرىن تيگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. «سوندىقتان ەكولوگتار ايماق ەلدەرى دەرەۋ كۇش بىرىكتىرمەسە، قاۋىپ كۇشەيە بەرەدى»، - دەيدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
