20:30, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
ورتالىق ازيا ەلدەرىندە جىلدان جىلعا كۇن ىسيدى
استانا. قازاقپارات - ورتالىق ازيا ەلدەرىندە جىلدان جىلعا كۇن ىسىپ بارادى. كليماتتىڭ كۇرت وزگەرىسىن ءجىتى باقىلاعان سينوپتيكتەر 2050 -جىلعا قاراي ورتاشا تەمپەراتۋرا ايتارلىقتاي وسەدى دەپ بولجايدى.
اسىرەسە قىرعىزستاندا كۇن ىسيدى. كورشى ەلدە الداعى 24 جىلدا اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن 4 جارىم گرادۋسقا كوتەرىلەدى. قازاقستان مەن تۇرىكمەنستاندا 3+ گرادۋس، وزبەكستان مەن تاجىكستاندا 2+ گرادۋسقا ارتادى.
ال ماماندار كۇننىڭ ىسۋى جەرلەردىڭ توزۋى، سۋ تاپشىلىعى، ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە عانا كەرى اسەر ەتىپ قويماي، وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق دامۋى مەن كليماتتىق بوسقىنداردىڭ كوبەيۋىنە كەسىرىن تيگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. «سوندىقتان ەكولوگتار ايماق ەلدەرى دەرەۋ كۇش بىرىكتىرمەسە، قاۋىپ كۇشەيە بەرەدى»، - دەيدى.