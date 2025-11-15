ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:13, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرىنىڭ باسشىلارى يسلام وركەنيەتى ورتالىعىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرىنىڭ باسشىلارى يسلام وركەنيەتى ورتالىعىن ارالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنتتەرگە ورتالىق يسلام وركەنيەتىنىڭ ءبىر بولشەگى سانالاتىن وزبەكستاننىڭ باي مادەني-رۋحاني مۇراسىن تەرەڭ زەرتتەۋ جانە ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا قۇرىلعانى جونىندە باياندالدى.

    Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации
    Фото: Акорда

    مۇنداعى ەڭ باستى جادىگەر - وسمان قۇرانى. ال ونىڭ جان- جاعىندا قۇران سۇرەلەرىنىڭ سانىنا سايكەس 114 ەجەلگى كىتاپ قويىلادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە تاجىكستان باسشىلارى يسلام وركەنيەتى ورتالىعىنا كەلگەنىن جازعانبىز. مەملەكەتتەر باسشىلارى قاسىم-جومارت توقايەۆ، شاۆكات ميرزيەۆ، يلحام اليەۆ، سادىر جاپاروۆ جانە ەمومالي راحمون تاشكەنتتەگى يسلام وركەنيەتى ورتالىعىنا كەلدى.

    Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации
    Фото: Акорда
    Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации
    Фото: Акорда
    Presidents of Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, and Tajikistan arrive at Islamic Civilization Center
    Photo credit: Akorda

     

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
