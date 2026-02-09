19:56, 09 - اقپان 2026 | GMT +5
وقۋشىنىڭ ويى جۇيرىك بولۋى ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - عالىمدار 6-17 جاس ارالىعىنداعى بالالار ساباقتان كەيىن كەم دەگەندە ءبىر ساعات دەنە شىنىقتىرۋمەن اينالىسۋ كەرەكتىگىن تالماي ايتىپ كەلەدى. ەندى ولار، شىنىعۋ بالانىڭ دەنە تاربيەسىنە عانا ەمەس، ويلاۋ جۇيەسىنە دە وراسان زور اسەر ەتەتىنىن انىقتادى، دەپ جازادى شەتەلدىك ب ا ق.
سەبەبى، دەنە قيمىلى، ءتۇرلى جاتتىعۋلار بالا ورگانيزىمىنىڭ قالىپتاسۋىنا، بۇلشىق ەتتىڭ، سۇيەكتىڭ دۇرىس دامۋىنا اسەر ەتىپ، ارتىق سالماقتان ساقتايدى.
سونىمەن قاتار، دەنە شىنىقتىرۋ ويلاۋ قابىلەتىنە دە اسەر ەتەدى، دەپ جازادى «Vadtime».