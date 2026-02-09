ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:56, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    وقۋشىنىڭ ويى جۇيرىك بولۋى ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟

    استانا. قازاقپارات - عالىمدار 6-17 جاس ارالىعىنداعى بالالار ساباقتان كەيىن كەم دەگەندە ءبىر ساعات دەنە شىنىقتىرۋمەن اينالىسۋ كەرەكتىگىن تالماي ايتىپ كەلەدى. ەندى ولار، شىنىعۋ بالانىڭ دەنە تاربيەسىنە عانا ەمەس، ويلاۋ جۇيەسىنە دە وراسان زور اسەر ەتەتىنىن انىقتادى، دەپ جازادى شەتەلدىك ب ا ق.

    Скляр Павлодардағы энергетикалық, өнеркәсіптік және әлеуметтік жобалармен танысты
    Фото: Үкімет

    سەبەبى، دەنە قيمىلى، ءتۇرلى جاتتىعۋلار بالا ورگانيزىمىنىڭ قالىپتاسۋىنا، بۇلشىق ەتتىڭ، سۇيەكتىڭ دۇرىس دامۋىنا اسەر ەتىپ، ارتىق سالماقتان ساقتايدى.

    سونىمەن قاتار، دەنە شىنىقتىرۋ ويلاۋ قابىلەتىنە دە اسەر ەتەدى، دەپ جازادى «Vadtime».

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار