ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:30, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    وقۋشىلاردى تەگىن تاماقتاندىرۋعا قانشا قارجى جۇمسالادى؟

    استانا. قازاقپارات - ەل بويىنشا 1,4 ميلليون باستاۋىش سىنىپ وقۋشىسى تەگىن تاماقتانادى. بۇل قاتاردا جوعارى سىنىپتاردا وقيتىن الەۋمەتتىك وسال توپ ساناتىنداعى 252 مىڭ بالا بار.

    асхана
    Фото: Ақтөбе облысының әкімдігі

     ول ءۇشىن جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 201 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. ءبىر بالانى تاماقتاندىرۋدىڭ ورتاشا قۇنى شامامەن 775 تەڭگەنى قۇرايدى. ەڭ جوعارى تاريف استانا قالاسىندا. مۇندا ءبىر بالاعا قازىنادان 951 تەڭگە بولىنەدى. بۇل قاتاردا الماتى قالاسى مەن شىعىس قازاقستان بار. ال ەڭ تومەنگى تاريف - جامبىل جانە الماتى وبلىستارىندا.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار