20:30, 12 - اقپان 2026 | GMT +5
وقۋشىلاردى تەگىن تاماقتاندىرۋعا قانشا قارجى جۇمسالادى؟
استانا. قازاقپارات - ەل بويىنشا 1,4 ميلليون باستاۋىش سىنىپ وقۋشىسى تەگىن تاماقتانادى. بۇل قاتاردا جوعارى سىنىپتاردا وقيتىن الەۋمەتتىك وسال توپ ساناتىنداعى 252 مىڭ بالا بار.
ول ءۇشىن جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 201 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. ءبىر بالانى تاماقتاندىرۋدىڭ ورتاشا قۇنى شامامەن 775 تەڭگەنى قۇرايدى. ەڭ جوعارى تاريف استانا قالاسىندا. مۇندا ءبىر بالاعا قازىنادان 951 تەڭگە بولىنەدى. بۇل قاتاردا الماتى قالاسى مەن شىعىس قازاقستان بار. ال ەڭ تومەنگى تاريف - جامبىل جانە الماتى وبلىستارىندا.