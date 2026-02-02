وقۋشىلاردىڭ شامامەن 40 پايىزى كوز اۋرۋلارىنا شالدىققان
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپتەر مەن بالالار مەكەمەلەرىندە بالالاردىڭ دەنساۋلىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا سانيتاريالىق باقىلاۋ كۇشەيتىلدى. ەندى ءار مەكتەپتە پارتالار مەن ورىندىقتاردان باستاپ جارىقتاندىرۋ مەن ميكروكليماتقا دەيىن تەكسەرىلەدى.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر د س م «ۇلتتىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ورتالىعى» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مانار سماعۇل حابارلادى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بالالار - ەڭ وسال توپقا جاتادى جانە ولار مەملەكەت تاراپىنان ەرەكشە قورعاۋدى قاجەت ەتەدى.
— ءبىزدىڭ مونيتورينگ ناتيجەلەرىمىزگە سايكەس، وتكەن جىلى جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەردە وقيتىن بالالاردىڭ %7- ىندا تىرەك-قيمىل اپپاراتىنىڭ، كورۋ جانە جۇيكە جۇيەسىنىڭ ءارتۇرلى پاتولوگيالارى انىقتالدى. اۋرۋلاردىڭ باسىم بولىگى - كورۋ ورگاندارىنىڭ اۋرۋلارى (شامامەن %40)، جۇيكە جۇيەسىنىڭ پاتولوگيالارى (%9,4) جانە سكوليوز (%6) - دەدى مانار سماعۇل.
ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان پاتولوگيالاردىڭ دامۋىنا نەگىزگى سەبەپتەر - پارتادا ۇزاق ۋاقىت وتىرۋ جانە جيھازدىڭ دۇرىس ورنالاستىرىلماۋى. اتالعان اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە سىرقاتتانۋشىلىق دەڭگەيىن تومەندەتۋ ماقساتىندا جوسپارلى تەكسەرۋلەر مەن مونيتورينگ بارىسىندا پارتالار مەن ورىندىقتاردىڭ وقۋشىلاردىڭ بويىنا سايكەستىگى، ولاردىڭ سىنىپتاردا دۇرىس ورنالاستىرىلۋى، تاقتا مەن العاشقى قاتارلاردىڭ اراقاشىقتىعى باعالانادى، سونداي-اق ءۇي-جايلاردا جارىقتاندىرۋ دەڭگەيى، ميكروكليمات جانە شۋ دەڭگەيى تەكسەرىلەدى.
سونىمەن قاتار، وتكەن جىلى رەسپۋبليكادا قىزىلشانىڭ 4240 جاعدايى تىركەلگەن، ولاردىڭ 3,5 مىڭنان استامى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە تيەسىلى. ەكپە سالدىرماعانداردىڭ ۇلەسى شامامەن %80- دى قۇرايدى.
- ينفەكتسيانىڭ ودان ءارى تارالۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ۆاكتسينا الماعان بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ۋاقىتىندا انىقتالىپ، اتا-انالارعا يممۋنداۋدىڭ ماڭىزدىلىعى تۇسىندىرىلەدى. بۇل دەرەكتەر بالالار مەكەمەلەرىندە باقىلاۋدى كۇشەيتۋدىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزدى جانە باسىم باعىت ەكەنىن كورسەتەدى، - دەپ تولىقتىردى مانار سماعۇل.
ايتا كەتەيىك، جوسپاردان تىس تەكسەرۋگە قالاي ءوتىنىش بەرۋگە بولاتىنى تۋرالى جازدىق.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى