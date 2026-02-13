وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بيۋدجەت شىعىندارىن ۇنەمدەۋگە كىرىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس، ءبىلىم سالاسىندا بيۋدجەت شىعىندارىن وڭتايلاندىرۋ جۇمىستارى باستالدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مينيستر جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا وڭىرلىك ءبىلىم باسقارمالارى مەن اۋماقتىق ساپانى قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتتەرى باسشىلارىمەن ونلاين فورماتتا كەڭەس وتكىزدى. كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس شىعىنداردى قىسقارتۋ جانە قاراجاتتى ءتيىمدى پايدالانۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ەندى ءبىلىم سالاسىنىڭ رەسۋرستارى فورمالدى سيپاتتاعى شارالارعا ەمەس، ناقتى ساپاعا باعىتتالادى. وسىعان بايلانىستى ەسەپ بەرۋ ءۇشىن وتكىزىلەتىن فورۋمدار مەن جيىنداردىڭ سانى قىسقارتىلادى. رەسپۋبليكالىق جانە وڭىرلىك ءىس-شارالار تىزىمىنە قاتاڭ ريەۆيزيا جۇرگىزىلىپ، تەك ءبىلىم مازمۇنىن بايىتىپ، وقىتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەتىن جوبالار عانا مەملەكەتتىك قولداۋعا يە بولادى.
سونىمەن قاتار كەڭەستە وڭىرلەردەگى كريزيستىك مەنەدجمەنت ساپاسى مەن بالا قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسى قارالدى. مينيستر مەكتەپتەردەگى تەحنيكالىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ساقتالۋى، بەينەباقىلاۋ جۇيەسىنىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋى، كۇزەت قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگى جانە وقۋشىلار اراسىنداعى پسيحولوگيالىق احۋالدىڭ باقىلاۋدا بولۋى قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
وڭىرلىك باسقارما باسشىلارىنا جەرگىلىكتى جەردە جەدەل ءارى باتىل شەشىمدەر قابىلداۋ تاپسىرىلدى. سونداي-اق اتا-انالارمەن كەرى بايلانىستى كۇشەيتۋ مەكتەپتەگى قاۋىپسىزدىك ەكوجۇيەسىنىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنى ەسكەرتىلدى.
ايتا كەتەيىك، دەپۋتات مەكتەپتەر ورنالاسقان اۋدانداردى پاترۋلدەۋدى كۇشەيتۋ كەرەكتىگىن ايتتى.