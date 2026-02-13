ومىرلىك قيىن جاعدايداعى ازاماتتار 8 كۇن ىشىندە ونلاين كومەك الا الادى
استانا. KAZINFORM - ومىرلىك قيىن جاعدايعا تاپ بولعان ازاماتتار ەندى الەۋمەتتىك كومەك الۋ ءۇشىن eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى ءوتىنىش بەرە الادى. بۇل تۋرالى ق ر ەلەكتروندىق ۇكىمەتى حابارلادى.
ءماسليحاتتاردىڭ شەشىمى بويىنشا الەۋمەتتىك كومەك قوسىمشا قولداۋعا مۇقتاج ازاماتتارعا، سونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلارى بار ادامدارعا، ءوز-وزىنە قىزمەت كورسەتە المايتىن ەگدە جاستاعى ازاماتتارعا، اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان تۇلعالارعا، سونداي-اق تابىسى تومەن وتباسىلارعا كورسەتىلەدى
قىزمەت كورسەتۋ ناتيجەسى رەتىندە الەۋمەتتىك كومەكتىڭ تاعايىندالعانى تۋرالى حابارلاما نەمەسە ءوتىنىشتىڭ قاناعاتتاندىرىلماعانى جونىندە نەگىزدەلگەن جاۋاپ بەرىلەدى.
ءوتىنىش بەرىلگەننەن كەيىن ول ۋاكىلەتتى ورگان تاراپىنان قارالادى. شەشىم وتباسىنىڭ تابىس دەڭگەيىن جانە بەلگىلەنگەن وزگە دە ولشەمدەردى ەسكەرە وتىرىپ قابىلدانادى. ءوتىنىشتى قاراۋ مەرزىمى - 8 جۇمىس كۇنىنە دەيىن. قىزمەت تەگىن كورسەتىلەدى.
