وليمپيادا-2026: ميحايل شايدوروۆتىڭ جەڭىسكە جەتۋىنىڭ سىرى نەدە
ميلان. KAZINFORM - قازاقستاندىق ميحايل شايدوروۆتىڭ يتاليادا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى جەڭىسى شەتەلدىك باسىلىمداردا قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. وسى ورايدا Kazinform ءتىلشىسى وتانداسىمىزدىڭ جارىس بارىسىنداعى ونەر كورسەتۋىن تالداپ شىققان ەدى.
ميحايل شايدوروۆ وليمپيادا تاريحىندا قالدى
نەمىس باسىلىمى DW شايدوروۆتىڭ جەڭىسىن سەنساتسيا دەپ جاريالادى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، شايدوروۆ تاريحتا ۇشتىك اكسەل- تورتتىك تۋلۋپ كومبيناتسياسىن ورىنداعان العاشقى مانەرلەپ سىرعاناۋشى.
امەريكالىق Slate ونلاين جۋرنالىنىڭ حابارلانۋىنشا، ميحايل شايدوروۆتىڭ ونەرى مامانداردى تاڭ قالدىردى. سەبەبى ونىڭ باعدارلاماسى تاريحتا تورتتىك اكسەل جاساي الاتىن جالعىز سپورتشى يليا مالينيندى (ا ق ش) جەڭۋى قيىن ەدى.
- مانەرلەپ سىرعاناۋ ساراپشىلارى شايدوروۆتىڭ ۋاقىتى كەلە جاتىر دەپ بولجاعان. ءبىراق كريس شلەيحەر اتاپ وتكەندەي، بۇل ۋاقىت 2026 -جىلى ەمەس، 2030 -جىلى كەلۋى كەرەك ەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى باسىلىم.
Olympics.com سايتىنىڭ ءتىلشىسى لەنا سميرنوۆانىڭ جازۋىنشا، ميحايل شايدوروۆ ۇشتىك جانە تورتتىك سەكىرۋ كومبيناتسياسىن ورىنداۋدىڭ نەگىزىن قالاۋشى.
2024 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا شايدوروۆ رەسمي جارىستا ۇشتىك اكسەل- تورتتىك تۋلۋپ كومبيناتسياسىن ورىنداعان العاشقى سپورتشى بولدى. ونىڭ ماڭىزدىلىعى - مانەرلەپ سىرعاناۋشى كومبيناتسيادا ەكىنشى سەكىرۋ رەتىندە تورتتىك سەكىرۋدى ءساتتى ورىنداعان العاشقى جاعداي.
وليمپيادادا جەڭىسكە جەتۋىنىڭ سىرى نەدە؟
سميرنوۆانىڭ ايتۋىنشا، كومبيناتسيالىق سەكىرۋ قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى. بۇل ونىڭ جەڭىسكە جەتۋىنىڭ باستى سەبەبى. سەبەبى، ول تاريحتاعى العاشقى «ۇشتىك اكسەلدەن ءبىر ەيلەر جانە تورتتىك سالحاۋ» سۋپەركومبيناتسيالىق سەكىرىستى ءساتتى اياقتاعان مانەرلەپ سىرعاناۋشى اتاندى. بۇل تەحنيكالىق ەلەمەنت جوعارى باعالانىپ، 21.39 ۇپاي ەنشىلەدى.
ايتا كەرەلىگى، ميحايل شايدوروۆ باسەكەدە تورتتىك تۋلۋپ- ۇشتىك تۋلۋپ كومبيناتسياسىن ءساتتى ورىنداپ، 17.92 ۇپاي السا، ۇشتىك لۋتتس- ەكىلىك اكسەل- SEQ كومبيناتسياسىن دا ءساتتى ورىنداپ شىقتى.
جالپى العاندا 12 تەحنيكالىق ەلەمەنتتىڭ ىشىندە بەس رەت تورتتىك سەكىرۋدى ءساتتى ورىندادى. وسىلايشا، ونىڭ تەحنيكالىق باعالاۋى 114.68 ۇپايدى قۇرادى.
ميحايل شايدوروۆ جارىستان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا وسى تەحنيكالىق ەلەمەنتتەردى جاساۋ ءۇشىن كوپ دايىندالعانىن ايتتى.
- جارىستاردا بەس بىردەي تورتتىك سەكىرۋدى شامامەن ءۇش رەت ورىنداپ كورۋگە تىرىستىم، ءبىراق بىردە-ءبىر رەت ءساتتى شىقپادى. ال بۇگىن ءبارى ءساتتى ورىندالدى. ءساتى ءتۇسىپ، قولىمنان كەلدى، - دەدى سپورتشى.
سونداي- اق، قازاقستاندىق سپورتشى باعدارلاما كومپونەنتتەرىن ورىنداۋدا 83.96 ۇپاي ەنشىلەدى. بۇندا تورەشىلەر نەگىزىنەن كوركەمدىك ەرەكشەلىككە باسا ءمان بەرەدى.
وسىلايشا، ميحايل شايدوروۆتىڭ قىسقا باعدارلاماداعى 92.94 ۇپايىن قوسا ەسەپتەگەندە، جالپى ناتيجەسى 291.58 ۇپايعا باعالانىپ، ەڭ جوعارى جەكە كورسەتكىشىن جاڭالادى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، شايدوروۆتىڭ جەڭىسى قازاقستان قۇراماسىنىڭ 2026 -جىلعى قىسقى وليمپياداسىنداعى العاشقى جۇلدەسى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق قۇراما اراعا 32 جىل سالىپ ءوز تاريحىندا قىسقى سپورت تۇرلەرىنەن ەكىنشى التىن مەدالدى قانجىعالادى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى