ۆوكزالداردا مۇگەدەكتىگى بار جولاۋشىلارعا ارنالعان جاڭا سۇيەمەلدەۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق تاسىمالداۋشى «ق ت ج» ۇ ك» ا ق- نىڭ «ماگيسترالدىق جەلى ديرەكسياسى» فيليالىمەن بىرلەسىپ، مۇگەدەكتىگى بار جولاۋشىلارعا ارنالعان جاڭا سۇيەمەلدەۋ قىزمەتىن ىسكە قوستى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان سەرۆيس ۆوكزال قىزمەتكەرلەرىنىڭ كومەگىن الدىن الا راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، جولاۋشىنى اۆتوكولىكتەن ۆاگونعا دەيىن جانە كەرى باعىتتا، سونداي-اق، ۆوكزال اۋماعىندا تولىق سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
تەمىرجول كولىگىمەن ساپارلاۋ كەزىندە كومەك الۋ ءوتىنىمىن bilet.railways.kz سايتىندا راسىمدەۋگە بولادى.
قازىرگى تاڭدا قىزمەت ارنايى اربالارمەن جابدىقتالعان 57 ۆوكزالدا قولجەتىمدى. ەگەر تاڭدالعان ۆوكزالدا قىزمەت ۋاقىتشا كورسەتىلمەسە، بيلەت راسىمدەۋ كەزىندە ءتيىستى وپتسيالار كورىنبەيدى.
قىزمەتتى راسىمدەۋ ءۇشىن:
1. bilet.railways.kz سايتىنان بيلەت ساتىپ الۋ؛
2. ساتىپ الۋ بارىسىندا «مۇگەدەك» وپتسياسىن تاڭداپ، ج س ن مەن مۇگەدەكتىك تۋرالى انىقتامانىڭ ءنومىرىن كورسەتۋ؛
3. قاجەتتى كومەك تۇرلەرىن بەلگىلەۋ كەرەك.
قولجەتىمدى كومەك تۇرلەرى:
• پويىز جونەلتىلەر الدىندا ۆوكزال قىزمەتكەرىنىڭ سۇيەمەلدەۋى؛
• پويىز جونەلتىلەر الدىندا ارنايى اربا ۇسىنۋ؛
• پويىزدان ءتۇسۋ كەزىندە ۆوكزال قىزمەتكەرىنىڭ سۇيەمەلدەۋى؛
• پويىزدان ءتۇسۋ كەزىندە ارنايى اربا ۇسىنۋ.
ءوتىنىمدى الدىن الا راسىمدەۋ ۆوكزال قىزمەتكەرلەرىنە دەر كەزىندە دايىندالىپ، جولاۋشىعا ساپاردىڭ بارلىق كەزەڭىندە ۋاقتىلى ءارى تولىققاندى كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جولاۋشىلار ءۇشىن جول جۇرۋگە جەڭىلدىكتى شارتتار قاراستىرىلعان:
• الەۋمەتتىك ماڭىزى بار باعىتتاردا - 50 پايىز جەڭىلدىك؛
• كوممەرتسيالىق «تالگو» پويىزدارىندا ارنايى كۋپەلەرگە، ونىڭ ىشىندە ىلەسىپ جۇرەتىن ادامعا ارنالعان ورىنعا - %50 جەڭىلدىك.
قوسىمشا اقپاراتتى 1433 تەگىن ءنومىرى ارقىلى، سونداي-اق «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق- نىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسىنان @jolaushylar_tasymaly بىلۋگە بولادى.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە 40 جىل بويى جوندەۋدەن وتپەگەن ۆوكزالدار جاڭا كەلبەتكە يە بولاتىنى تۋرالى جازدىق.