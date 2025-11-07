ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:03, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    «URKER - 2025» ۇلتتىق بايگەسىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا جۋرناليستيكا سالاسىنداعى ەڭ بەدەلدى ماراپاتتاردىڭ ءبىرى - «URKER - 2025» ۇلتتىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى.

    «URKER – 2025» ұлттық бәйгесінің жеңімпаздары анықталды
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    بيىلعى جەڭىمپازدار ءتىزىمى:

    ● جىلدىڭ ۇزدىك پورتالى - «Adyrna» ۇلتتىق پورتالى.

    ● الەۋمەتتىك تاقىرىپتاعى ۇزدىك ماتەريال - تامارا ۆاال (Vlast.kz).

    ● ۇزدىك وڭىرلىك ب ا ق - «استانا اقشامى» گازەتى.

    ● جىلدىڭ ۇزدىك جۋرناليستىك زەرتتەۋى - مايرا ەرعالي («اتىراۋ» گازەتى).

    ● جىلدىڭ ۇزدىك سۇحباتى - باۋىرجان كاريپوۆ (Qaz365.kz).

    ● راديوستانسياداعى ۇزدىك جوبا - «نىسانا» («شالقار» ۇلتتىق راديوسى).

    ● جىلدىڭ ۇزدىك فوتوسۋرەتى - يگور بۋرگاندينوۆ («كازاحستانسكايا پراۆدا»).

    ● جىلدىڭ ۇزدىك پودكاستى - Qstar Group.

    ● جىلدىڭ ۇزدىك YouTube-ارناسى - «ەكسپەرتى KZ».

    ● جىلدىڭ ۇزدىك رەپورتاجى - يۆان سۋحورۋكوۆ (Tengrinews.kz).

    ● جىلدىڭ ۇزدىك اناليتيكالىق ماتەريالى - يليا پاشەنكو («كازاحستانسكايا پراۆدا»).

    سونىمەن قاتار، ق ر ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى اسقار وماروۆ ارنايى نوميناتسيا - «جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلىنا ارنالعان سىيلىقتى» Zakon.kz رەداكسياسىنا تاپسىردى.

    ارنايى جۇلدەلەر:

    ● «ۇركەر» ۇلتتىق بايقاۋىنىڭ ارنايى سىيلىعى - «كازاحستانسكايا پراۆدا» گازەتى.

    ● «ۇركەر - 2025» ارنايى جۇلدەسى - «قازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە بەرىلدى.

    «URKER – 2025» ұлттық бәйгесінің жеңімпаздары анықталды
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    ماراپاتتى قابىلداعان «قازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ باس رەداكتورى ناعاشىبەك الدان ءوز سوزىندە:

    - بۇل سىيلىق قازىر قولىمدا تۇرعانىمەن، كەڭسەدەگى، وڭىردەگى، شەتەلدەگى تىلشىلەردىڭ قۋانىشىن ەلەستەتىپ وتىرمىن. «قازينفورم» - قازاقستانداعى تۇڭعىش اقپارات اگەنتتىگى ءارى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مارتەبەسى بار ۇيىم. ءبىز اقپاراتتى 6 تىلدە - قازاق، ورىس، اعىلشىن، وزبەك، قىرعىز جانە قىتاي تىلدەرىندە ۇسىنامىز. سونداي-اق توتە جازۋمەن قانداستارىمىزعا ارناپ ماتەريالدار تاراتامىز. بيىل 105  جىلدىق مەرەيتويىمىزدى اتاپ ءوتىپ، اگەنتتىك جايلى كىتاپ شىعاردىق. «ۇركەر» جۇلدەسى - ءبىزدىڭ ەڭبەگىمىزگە بەرىلگەن ۇلكەن باعا جانە مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلگەن سەنىم مەن قامقورلىقتىڭ بەلگىسى، - دەدى ول.

    بايقاۋدىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن «مەديا دامىتۋ قورى» كورپوراتيۆتىك قورى. ءىس-شارانىڭ سەرىكتەستەرى - «Qazcontent» ا ق، «قازاق گازەتتەرى» ج ش س جانە «Sport+» تەلەارناسى.

    ماراپاتتاۋ راسىمىنە قوعام جانە مەديا سالاسىنىڭ تانىمال تۇلعالارى، پارلامەنت دەپۋتاتتارى، جەتەكشى اقپارات قۇرالدارىنىڭ باس رەداكتورلارى قاتىستى.

    تەگ:
    مادەنيەت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار