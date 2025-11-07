«URKER - 2025» ۇلتتىق بايگەسىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا جۋرناليستيكا سالاسىنداعى ەڭ بەدەلدى ماراپاتتاردىڭ ءبىرى - «URKER - 2025» ۇلتتىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى.
بيىلعى جەڭىمپازدار ءتىزىمى:
● جىلدىڭ ۇزدىك پورتالى - «Adyrna» ۇلتتىق پورتالى.
● الەۋمەتتىك تاقىرىپتاعى ۇزدىك ماتەريال - تامارا ۆاال (Vlast.kz).
● ۇزدىك وڭىرلىك ب ا ق - «استانا اقشامى» گازەتى.
● جىلدىڭ ۇزدىك جۋرناليستىك زەرتتەۋى - مايرا ەرعالي («اتىراۋ» گازەتى).
● جىلدىڭ ۇزدىك سۇحباتى - باۋىرجان كاريپوۆ (Qaz365.kz).
● راديوستانسياداعى ۇزدىك جوبا - «نىسانا» («شالقار» ۇلتتىق راديوسى).
● جىلدىڭ ۇزدىك فوتوسۋرەتى - يگور بۋرگاندينوۆ («كازاحستانسكايا پراۆدا»).
● جىلدىڭ ۇزدىك پودكاستى - Qstar Group.
● جىلدىڭ ۇزدىك YouTube-ارناسى - «ەكسپەرتى KZ».
● جىلدىڭ ۇزدىك رەپورتاجى - يۆان سۋحورۋكوۆ (Tengrinews.kz).
● جىلدىڭ ۇزدىك اناليتيكالىق ماتەريالى - يليا پاشەنكو («كازاحستانسكايا پراۆدا»).
سونىمەن قاتار، ق ر ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى اسقار وماروۆ ارنايى نوميناتسيا - «جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلىنا ارنالعان سىيلىقتى» Zakon.kz رەداكسياسىنا تاپسىردى.
ارنايى جۇلدەلەر:
● «ۇركەر» ۇلتتىق بايقاۋىنىڭ ارنايى سىيلىعى - «كازاحستانسكايا پراۆدا» گازەتى.
● «ۇركەر - 2025» ارنايى جۇلدەسى - «قازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە بەرىلدى.
ماراپاتتى قابىلداعان «قازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ باس رەداكتورى ناعاشىبەك الدان ءوز سوزىندە:
- بۇل سىيلىق قازىر قولىمدا تۇرعانىمەن، كەڭسەدەگى، وڭىردەگى، شەتەلدەگى تىلشىلەردىڭ قۋانىشىن ەلەستەتىپ وتىرمىن. «قازينفورم» - قازاقستانداعى تۇڭعىش اقپارات اگەنتتىگى ءارى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مارتەبەسى بار ۇيىم. ءبىز اقپاراتتى 6 تىلدە - قازاق، ورىس، اعىلشىن، وزبەك، قىرعىز جانە قىتاي تىلدەرىندە ۇسىنامىز. سونداي-اق توتە جازۋمەن قانداستارىمىزعا ارناپ ماتەريالدار تاراتامىز. بيىل 105 جىلدىق مەرەيتويىمىزدى اتاپ ءوتىپ، اگەنتتىك جايلى كىتاپ شىعاردىق. «ۇركەر» جۇلدەسى - ءبىزدىڭ ەڭبەگىمىزگە بەرىلگەن ۇلكەن باعا جانە مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلگەن سەنىم مەن قامقورلىقتىڭ بەلگىسى، - دەدى ول.
بايقاۋدىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن «مەديا دامىتۋ قورى» كورپوراتيۆتىك قورى. ءىس-شارانىڭ سەرىكتەستەرى - «Qazcontent» ا ق، «قازاق گازەتتەرى» ج ش س جانە «Sport+» تەلەارناسى.
ماراپاتتاۋ راسىمىنە قوعام جانە مەديا سالاسىنىڭ تانىمال تۇلعالارى، پارلامەنت دەپۋتاتتارى، جەتەكشى اقپارات قۇرالدارىنىڭ باس رەداكتورلارى قاتىستى.