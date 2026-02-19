«تيتانيك» كەمەسىنىڭ سوڭعى ءتىرى قالعان جولاۋشىسى ميلۆينا دين ومىردەن وزدى
استانا. قازاقپارات - 97 جاسىندا «تيتانيك» كەمەسىنىڭ سوڭعى ءتىرى قالعان جولاۋشىسى ميلۆينا دين باقيلىق بولدى. ول ۇلى بريتانياداعى ساۋتگەمپتون قالاسىنداعى قارتتار ۇيىندە قايتىس بولدى. ساۋتگەمپتون - 1912 -جىلى اتاقتى كەمە ءوزىنىڭ العاشقى جانە جالعىز رەيسىنە شىققان قالا.
بۇل تۋرالى The New York Times باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ، oxu.az اگەنتتىگى جازدى.
كاتاستروفا كەزىندە دين نەبارى توعىز اپتالىق ءسابي بولعان. ول 705 قۇتقارىلعان جولاۋشىنىڭ اراسىنان ەڭ كىشىسى بولىپ ەسەپتەلدى. ونىڭ اكەسى قايعىلى تۇندە قازا تاپقان، سول اپاتتا 1,5 مىڭنان استام ادامنىڭ ءومىرى قيىلدى. ميلۆينا بۇل تراگەديانى تەك اناسىنىڭ اڭگىمەلەرىنەن بىلگەن - ەۆاكۋاتسيا كەزىندە وتباسىن ءبولىپ، كەيىن ولاردى قۇتقارۋ كەمەسىندە قايتا بىرىكتىرگەن.
ۇزاق جىلدار بويى ميلۆينا قوعامنىڭ نازارىنان تىس ءومىر ءسۇردى. ءوز قالاۋى بويىنشا كوزگە تۇسپەۋگە تىرىساتىن. الايدا 1985 -جىلى «تيتانيك» كەمەسىنىڭ قالدىقتارى تابىلعاننان كەيىن، ەسكە الۋ شارالارىنا قاتىسا باستاعان. ونىڭ تاعدىرىنا دەگەن قىزىعۋشىلىق 1997 -جىلى شىققان «تيتانيك» فيلمىنەن كەيىن كۇرت ارتتى. الايدا ءوزى بۇل فيلمدى كورمەگەنىن ايتىپ، ونىڭ وعان تىم اۋىر ەكەنىن مويىنداعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «تيتانيكتە» قازا تاپقان جولاۋشىنىڭ ساعاتى اۋكسيوندا 2,3 ميلليون دوللارعا ساتىلعانىن جازعان ەدىك.