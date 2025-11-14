تۇيە ءتولىن ساتىپ الۋ سۋبسيدياسى ءبىر باسقا 175 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارتتىرىلماق
استانا. KAZINFORM - تۇيە ءتولىن ساتىپ الۋ سۋبسيدياسى ءبىر باسقا 175 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارتتىرىلماق. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ۇكىمەت مال شارۋاشىلىعى سالاسىن، سونىڭ ىشىندە تۇيە شارۋاشىلىعىن دامىتۋ، مال باسىن كوبەيتۋ، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن ۇسىنۋ جانە ءونىمدى ءتيىمدى وتكىزۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى. وسى سالانى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدى، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ونىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋدى سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىنىڭ اياسىندا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى كوزدەلگەن، سونىڭ ىشىندە اسىل تۇقىمدى اتالىق تۇيە ساتىپ الۋدى سۋبسيديالاۋ قاراستىرىلعان، - دەپ اتاپ وتەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ مالىمەتىنشا، اسىل تۇقىمدى جانۋارلار قۇنىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى تۇيە ءتولىن ساتىپ الۋعا ارنالعان سۋبسيديا مولشەرىن ءبىر باسقا 100 مىڭ تەڭگەدەن 175 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەيتىن وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- بۇدان باسقا، تۇيە ءسۇتىن ءوندىرۋ مەن قايتا وڭدەۋدى سۋبسيديالاۋ جۇزەگە اسىرىلۋدا. ونىڭ ءنورماتيۆى بيىل ماۋسىم ايىندا 1 كەلىسىنە 55 تەڭگەدەن 190 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتىلدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن الماتىدا قۇرعاق تۇيە ءسۇتىن جاساعان كونترافاكتىلىك ءوندىرىس ورنى انىقتالعان بولاتىن.
اۆتور
مارلان جيەمباي