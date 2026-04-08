تۇرىك اكتريساسى حاندە ەرچەلدىڭ ەسىرتكىگە تاپسىرعان تەست قورىتىندىسى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - تانىمال تۇرىك اكتريساسىنا قاتىستى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلدى، ءبىراق تەست قورىتىندىلارى وعان قاتىستى كۇدىكتى راستاعان جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇرىك اكتريساسى، «ەسىگىمدى قاقشى» تەلەحيكاياسىنىڭ جۇلدىزى حاندە ەرچەل ىستانبۇل قالالىق پروكۋراتۋراسى ەل شوۋ-بيزنەسى وكىلدەرى اراسىندا زاڭسىز زاتتاردى قولدانۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى باستاعان تەرگەۋ ىسىندە تەكسەرىلگەندەر قاتارىنا كىردى.
ونى شاقىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعاننان كەيىن اكتريسا شەتەلدەن تۇركياعا ورالىپ، كۋالىك بەردى. كەيىننەن ول سوت مەديتسيناسى ينستيتۋتىندا مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتتى، ودان بيوماتەريال الىندى.
تۇرىك ب ا ق حابارلاۋىنشا، اكتريسانىڭ تەست قورىتىندىسى ونىڭ اعزاسىندا زاڭسىز زاتتار جوق ەكەنىن كورسەتتى.
ەرچەل ءوز كۋالىگىندە ەشقاشان ەسىرتكى نەمەسە قوزدىرعىش زاتتاردى قولدانباعانىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق 13 جىل بويى قوعام نازارىندا بولعانىن جانە كورەرمەندەر الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن تۇسىنەتىنىن قوسىپ ءوتتى.
- مەن ءارقاشان سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانىپ كەلەمىن، بۇعان ءىشىنارا ماماندىعىم سەبەپ بولدى. مەن كوپشىلىككە ۇلگى ەكەنىمدى ءتۇسىنىپ، سوعان ساي ءومىر سۇرۋگە تىرىسىپ ءجۇرمىن. مەنىڭ ەسىمىم وسىنداي ىسپەن بايلانىستىرىلعانىنا قاتتى قىنجىلامىن، - دەدى تەلەجۇلدىز.
ساراپتاما اكتريسانىڭ ۇستانىمىن راستاپ، تەرگەۋگە قاتىستى كەز كەلگەن كۇدىكتى جويدى.
ەسكە سالا كەتسەك، تۇركياداعى ەسىرتكى ىسىندە تانىمال ون ادامنىڭ جەتەۋىندە تەست قورىتىندىسى ەسىرتكى بار ەكەنىن كورسەتتى.