ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:07, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    تۇركىستان تۇرعىنى بۇيرەگىن 13 ميلليون تەڭگەگە ساتپاق بولدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان تۇرعىنى ءوز بۇيرەگىن ساتپاق بولىپ ۇستالدى، سوت راقىمشىلىق جاسادى.

    Бір бүйрегін 9 млн теңгеге сатпақ болған атыраулық сотта жауап беріп жатыр
    Фото: freepik.com

    تۇركىستان قالاسىنىڭ اۋدانارالىق سوتىندا ترانسپلانتاتسيالاۋ نە وزگەدەي پايدالانۋ ءۇشىن ءتىرى ادامنىڭ اعزالارىنا قاتىستى زاڭسىز مامىلەلەر جاساۋعا وقتالۋ بويىنشا ايىپتالعان تۇرعىنعا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قارادى.

    وبلىستىق سوتتىڭ مالىمەتىنشە، ايىپتالۋشى 2025 -جىلعى اقپان ايىندا ءوز بۇيرەگىن ساتۋ ماقساتىندا «تەلەگرام» ارقىلى جارناما جاريالاپ، ءىسىن يميتاتسيالىق تۇردە ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتكەرىمەن كەلىسىپ، 13 ميلليون تەڭگەگە ساتۋدى جوسپارلاعان. ۇستالعان كەزدە ول 5 ميلليون تەڭگە قاراجاتتى العان.

    سوتتالۋشى كىناسىن تولىق مويىنداپ، ارەكەتىنە اۋىر ماتەريالدىق جاعدايى مەن اقشا قاراجاتىنا مۇقتاجدىعى سەبەپ بولعانىن، جاساعان ىسىنە وكىنەتىنىن جەتكىزدى.

    - سوت جاسالعان ارەكەت اۋىرلىعى ورتاشا قىلمىس ساناتىنا جاتاتىنىن جانە زيان كەلتىرىلمەگەنىن ەسكەرە وتىرىپ، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىن قولدانىپ، 05.02.2026 -جىلى سوتتالۋشى م. - ءدى قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتان بوساتىپ، ءىس جۇرگىزۋدى توقتاتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

    بۇدان بۇرىن ورالدا 33 جاستاعى تۇرعىن ءوزىنىڭ بۇيرەگىن شەتەلگە ساتپاق بولعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    ءسابيت تاستانبەك

    تەگ:
    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار