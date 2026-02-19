تۇركىستان تۇرعىنى بۇيرەگىن 13 ميلليون تەڭگەگە ساتپاق بولدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان تۇرعىنى ءوز بۇيرەگىن ساتپاق بولىپ ۇستالدى، سوت راقىمشىلىق جاسادى.
تۇركىستان قالاسىنىڭ اۋدانارالىق سوتىندا ترانسپلانتاتسيالاۋ نە وزگەدەي پايدالانۋ ءۇشىن ءتىرى ادامنىڭ اعزالارىنا قاتىستى زاڭسىز مامىلەلەر جاساۋعا وقتالۋ بويىنشا ايىپتالعان تۇرعىنعا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قارادى.
وبلىستىق سوتتىڭ مالىمەتىنشە، ايىپتالۋشى 2025 -جىلعى اقپان ايىندا ءوز بۇيرەگىن ساتۋ ماقساتىندا «تەلەگرام» ارقىلى جارناما جاريالاپ، ءىسىن يميتاتسيالىق تۇردە ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتكەرىمەن كەلىسىپ، 13 ميلليون تەڭگەگە ساتۋدى جوسپارلاعان. ۇستالعان كەزدە ول 5 ميلليون تەڭگە قاراجاتتى العان.
سوتتالۋشى كىناسىن تولىق مويىنداپ، ارەكەتىنە اۋىر ماتەريالدىق جاعدايى مەن اقشا قاراجاتىنا مۇقتاجدىعى سەبەپ بولعانىن، جاساعان ىسىنە وكىنەتىنىن جەتكىزدى.
- سوت جاسالعان ارەكەت اۋىرلىعى ورتاشا قىلمىس ساناتىنا جاتاتىنىن جانە زيان كەلتىرىلمەگەنىن ەسكەرە وتىرىپ، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىن قولدانىپ، 05.02.2026 -جىلى سوتتالۋشى م. - ءدى قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتان بوساتىپ، ءىس جۇرگىزۋدى توقتاتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
بۇدان بۇرىن ورالدا 33 جاستاعى تۇرعىن ءوزىنىڭ بۇيرەگىن شەتەلگە ساتپاق بولعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك