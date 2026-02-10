تۇركيا قانداي جاعدايدا يادرولىق قارۋ جاساۋعا ءماجبۇر بولاتىنىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - ەگەر تاياۋ شىعىستا ءبىر ەل يادرولىق قارۋعا يەلىك ەتسە، انكارا دا وسىنداي قادامعا بارۋعا ءماجبۇر بولادى. مۇنى تۇركيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيدان مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ - باستى مىندەت. ال يران جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن جاساسا، ايماقتا كۇش تەپە-تەڭدىگى بۇزىلادى. ولاي بولسا بۇل يادرولىق قارۋ جاساۋ جارىسىنا انكارانىڭ دا قوسىلۋىنا تۋرا كەلەدى، - دەيدى تۇركيانىڭ باس ديپلوماتى.
ال يران ا ق ش تاراپىنان بارلىق سانكسيالار الىنىپ تاستالسا، ۋران بايىتۋ دەڭگەيىن تومەندەتۋگە ءازىر. بۇل تۋرالى ەلدىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى ۇيىمى حابارلادى. بۇل ءسوز ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى وماندا وتكەن كەلىسسوزدەن كەيىن ايتىلعان. تاراپتار ديپلوماتيالىق ديالوگتى ودان ءارى جالعاستىرۋعا كەلىسىپ وتىر.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان جاڭا كەزدەسۋ يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ يادرولىق ماسەلەسىن ءادىل ءارى تەڭ دارەجەدە رەتتەۋگە جول اشادى دەپ مالىمدەدى.
