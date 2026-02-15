تۇركيا ارمياسى ناتو جاتتىعۋىندا جوعارى الەۋەتىن كورسەتتى
استانا. KAZINFORM — تۇركيا قارۋلى كۇشتەرى Steadfast Dart-2026 جاتتىعۋلارىنا تارتىلعان قۇرلىق، تەڭىز جانە اۋە بولىمشەلەرى ارقىلى ءوز مۇمكىندىكتەرى مەن الەۋەتىنىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى انادولى.
بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى NSosyal تۇرىك الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا، TCG Anadolu كەمەسىنىڭ بورتىندا ورنالاسقان TB-3 سوققى بەرۋشى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى جاتتىعۋ اياسىندا اۋەگە كوتەرىلىپ، بالتىق تەڭىزىندەگى بەلگىلەنگەن نىسانداردى جوعارى دالدىكپەن جويىپ، كەمەگە ءساتتى ورالعانى ايتىلدى.
مينيسترلىكتىڭ تاعى ءبىر حابارلاماسىندا تۇرىك ارمياسىنىڭ قۋاتى تەجەۋشى كۇشكە يە ەكەنى، ونىڭ مانيەۆرلىك قابىلەتى شەكسىز ەكەنى جانە شتابتىق ويلاۋ جەڭىستى قامتاماسىز ەتەتىنى اتاپ وتىلگەن.
Steadfast Dart-2026 جاتتىعۋلارى بارىسىندا گەرمانيادا ورنالاسقان تۇركيا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ شامامەن 2 مىڭ اسكەري قىزمەتكەرى بارلىق قويىلعان مىندەتتەردى ءساتتى ورىنداپ، ءتيىمدى، بەدەلدى ءارى تەجەۋشى كۇش مارتەبەسىن راستادى، دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
وسىعان دەيىن تۇركيانىڭ اۆياتسيا سالاسى رەكوردتىق ءوسىم كورسەتكەنىن جازعانبىز.