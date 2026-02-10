تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنىڭ توزۋ دەڭگەيى جوعارى - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قىتاي شەكاراسىنان كاسپيگە دەيىن جۇكتەردى جەتكىزۋ ۋاقىتى وسى جىلدىڭ سوڭىنا قاراي 84 ساعاتتان 55 ساعاتقا دەيىن قىسقارادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
— ترانزيتتىك الەۋەتتىڭ قارقىندى دامۋىنا كەيبىر قولايسىز فاكتورلار اسەر ەتىپ وتىر. تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنىڭ توزۋ دەڭگەيى جوعارى بولىپ تۇر. جۇك پويىزدارىنىڭ جىلدامدىعى ورتا ەسەپپەن ساعاتىنا - 38 شاقىرىم. بۇل تمد ەلدەرىنە قاراعاندا جىلدامىراق بولعانىمەن، دامىعان ەلدەردەن باياۋ، — دەدى و. بەكتەنوۆ.
سوندىقتان ماگيسترالدىق تەمىرجول جەلىسىن جاڭعىرتۋعا ارنالعان كەشەندى باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ بارىسى تۇراقتى باقىلاۋدا.
— بيىل جالپى ۇزىندىعى 475 شاقىرىم بولاتىن ەكى تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىن جانە 2900 شاقىرىم جولدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتايمىز. بۇل ترانزيتتىك تاسىمال كولەمىن %60- عا ۇلعايتۋعا، ال ترانزيتتىك كونتەينەرلىك پويىزداردىڭ جىلدامدىعىن ساعاتىنا 50 شاقىرىمعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتاپ ايتقاندا، قىتاي شەكاراسىنان كاسپيگە دەيىن جۇكتەردى جەتكىزۋ ۋاقىتى وسى جىلدىڭ سوڭىنا قاراي 84 ساعاتتان 55 ساعاتقا دەيىن قىسقارادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ەلىمىزدىڭ تەمىرجول ترانزيتى سالاسىنداعى الەۋەتىن تولىعىمەن پايدالانۋىمىز قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- جاڭا ەكونوميكالىق ۇلگىگە كوشۋ بارىسىندا كولىك لوگيستيكاسىن دامىتۋعا جەتە ءمان بەرۋ قاجەت. بۇل - اسا ماڭىزدى ستراتەگيالىق مىندەت. قازاقستاننىڭ ەۋرازيا قۇرلىعىنداعى بىرەگەي ورنىن ءتيىمدى پايدالانباساق، بۇل حالقىمىز كەشىرمەيتىن ستراتەگيالىق ولقىلىق بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان بۇل مىندەتتىڭ ءمان- ماعىناسى ەرەكشە. كولىك- تاسىمال سالاسى ونەركاسىپ جانە ينۆەستيتسيا ساياساتىمەن بىرگە ءبىرتۇتاس جۇيە رەتىندە قارالۋى كەرەك. وسى كەزگە دەيىن ينفراقۇرىلىمدىق ءرولى باسىم بولعان ترانزيت سالاسى ەندى ەكونوميكالىق سيپاتقا يە بولادى. جاھاندىق باسەكە كۇشەيىپ تۇرعان قازىرگى زاماندا بۇل - وتە ماڭىزدى قادام. قازىر ەلىمىزدەگى تاۋاردىڭ 60 پايىزى تەمىرجولمەن تاسىمالدانادى. سوندىقتان تەمىرجول جەلىلەرىن بارىنشا دامىتۋ - ايرىقشا ماڭىزدى مىندەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت بۇگىندە ءبىرقاتار ءىرى ينفراقۇرىلىم جوباسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالعانىن ەسكە سالدى. تەمىرجول ارقىلى جۇك تاسىمالداۋ مۇمكىندىگى ەداۋىر جاقسارىپ، تەمىرجولدىڭ جالپى جاعدايى تۇراقتالدى.
- دەسەك تە، ەلىمىزدىڭ تەمىرجول ترانزيتى سالاسىنداعى الەۋەتىن تولىعىمەن پايدالانۋىمىز قاجەت. الايدا بۇل ماڭىزدى ماسەلە بويىنشا انىق، ايقىن ستراتەگيا ءالى جوق سياقتى. توزىعى جەتكەن تەمىرجول ينفراقۇرىلىمى ءالى دە كوپ. كەيبىر جەرلەردەگى احۋال ءتىپتى كۇردەلى دەۋگە بولادى. بيىل «مويىنتى - قىزىلجار»، «داربازا - ماقتاارال» باعىتىنداعى جاڭا تەمىرجول جەلىلەرىن ىسكە قوسۋ كەرەك. سونداي-اق «التىنكول - جەتىگەن» جانە «بەينەۋ - ماڭعىستاۋ» تەمىرجولىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ قاجەت. «باقتى - اياگوز» جەلىسىن ۋاقتىلى پايدالانۋعا بەرۋ كەرەك. اتالعان ماسەلەلەر تۋرالى ءجيى ايتاتىن بولدىق، ەندى ناقتى ناتيجەگە كۋا بولايىق. جۇمىستىڭ قارقىنىن باسەڭدەتۋگە بولمايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلدەگى باعا تۇراقسىزدىعىنىڭ اۋقىمى الەۋمەتتىك سالانىڭ اياسىنان اسىپ بارا جاتقانىن ايتتى.
- حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ ءۇشىن قىرۋار جۇمىس ىستەلىپ جاتىر، ءبىراق ينفلياتسيا جوعارى بولىپ، بۇل جۇمىستىڭ كوبى زايا كەتىپ جاتىر. باعانىڭ ءوسۋى تەك الەۋمەتتىك سالاعا قاتىستى تۇيتكىل ەمەس. بۇل - ماكروەكونوميكالىق تۇراقسىزدىققا، ينۆەستيتسيالىق احۋالدىڭ ناشارلاۋىنا اكەپ سوقتىراتىن كۇردەلى ماسەلە. ۇكىمەت، ۇلتتىق بانك، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىن اياسىندا ۇيلەسىمدى، ناتيجەلى جۇمىس ىستەۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جيىندا ەلدىڭ 2025 -جىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى قورىتىندىلانىپ، ۇكىمەتتىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەرى ايقىندالادى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي